Ayuda para gimnasios y organizadores de eventos: tendría dos modalidades

Los ministros de Producción, Juan José Bahillo, y de Economía, Hugo Ballay, junto al titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, y equipos técnicos y legales de esos tres organismos, participaron este martes en la reunión a la que asistieron el secretario de la Cámara de Gimnasios de Paraná, Diego Scocco, y los representantes de eventos, Walter Farias, y de Ambientaciones, Laura Scotti.



Prevén otra reunión dentro de 48 horas para establecer el número aproximado de beneficiarios.



El ministro de Economía, Hugo Ballay, destacó que este encuentro "fue continuidad del de este lunes, donde estuvo la vicegobernadora, y responde a un pedido del gobernador Bordet de trabajar con los distintos sectores afectados en su imposibilidad de trabajar".



"La idea es realizar un acompañamiento, así como anunciamos lo del turismo, con las características que cada actividad tiene. Esta segunda reunión sirvió para interactuar con cada uno de los representantes y poder en forma conjunta identificar realmente la cantidad y la especificación de las tareas de cada uno", explicó.



En ese sentido, dijo que "recepcionamos de parte de los representantes de los distintos sectores algunos listados de códigos de actividades y demás; y nos comprometimos en forma conjunta con ATER a tener una reunión similar en unas 48 horas, donde ya podamos tener alguna dimensión de la cantidad de personas a las que vamos a llegar con la ayuda".



Por su parte, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, se refirió a la característica de este encuentro, a diferencia del que mantuvieron la semana pasada “en que avanzamos en la definición política del gobernador de ayudar a los sectores turísticos y gastronómicos”. Hizo notar que estos últimos son sectores “que están más formalizados y que son más fácil de identificar, por lo cual es más fácil de implementar y llevar adelante las medidas de asistencia".



En cambio, agregó, en este caso, “al haber una disparidad de oficios, de servicios y de modos de trabajar, hace que tengamos que armar una propuesta mucho más a medida. Para eso necesitamos nutrirnos de la información que nos dan los sectores. Entonces, va a haber casos como los gimnasios en que la ayuda va a ser directamente al emprendedor, al dueño; prestadores de eventos sociales, como quienes decoran, prestan el servicio de sonido, de barra, va a ser directa a ellos. Pero puede haber empresas de catering o de alquiler de vajillas que tienen empleados y la mejor manera de ayudarlos a ellos no es en forma directa al emprendedor, sino la misma modalidad que usamos en turismo y gastronomía de ayuda en aportes al trabajador y también al empleador”.



"Creo que vamos a tener las dos modalidades, más allá de que en un amplísimo porcentaje, van a ser ayudas directas a los emprendedores. Puede haber algunos casos, menores, en los cuales la ayuda va a ser a través de los empleadores", comentó y acotó que "se trata de ayudas directas para tratar de contribuir desde el Estado en este momento tan crítico que están pasando todas estas actividades".



Tras recordar que, a través del decreto 1140, el gobierno provincial difirió, hasta el 31 de diciembre de 2021, los vencimientos de pago de obligaciones tributarias, el ministro Bahillo, quien agregó que "exenciones ya están algunas en la ley de emergencia del sector turístico que ha sido prorrogada en dos oportunidades. El Senado está trabajando en una nueva ley de exenciones que no quedaron contempladas en la primera ley, puesto que el Poder Ejecutivo no puede hacerlo, sino que solamente puede diferir".



"Simultáneamente la provincia ha lanzado un plan de regularización de deudas. Es una moratoria como comúnmente se conoce en la cual hay amplias facilidades de pago para los distintos sectores", sostuvo y remarcó que "todo esto forma parte de un paquete de medidas que se vienen tomando desde el año pasado, algunas desde el gobierno nacional como el ATP, el IFE, los créditos para los monotributistas, y otras desde la provincia con el fin de paliar la situación y que estos sectores puedan subsistir y transitar este momento tan difícil. Lo ideal es que vuelvan a trabajar porque nada reemplaza lo que es el genuino ingreso que tiene cada emprendimiento".



Finalmente, sostuvo que "llegamos con ayuda y eso es muy valorado de parte de ellos. Hay un Estado presente y acciones concretas para ayudarlos pero queremos que vuelvan lo más rápido posible a normalizar su trabajo".



"Una buena reunión"

A su turno, el representante de la Cámara de Gimnasios de Paraná, Diego Scocco, definió como "buena" la reunión "para entender y mostrar la actividad y la importancia que tiene lo que hacen los gimnasios para la salud de la gente".



"Este tipo de reuniones son positivas para encontrar ideas y charlas para que las autoridades interpreten mejor el sector", sostuvo al sostener que "es sencillo organizarse para acceder al beneficio porque la actividad es sencilla de encuadrar en lo que se viene trabajando. Hay actividades que son similares y complementarias, pero están encuadradas, en este caso, en ATER para unificar la ayuda en forma distinta. Lo que se está trabajando es encontrarle la vuelta", detalló.



En tanto, la referente de eventos, Laura Scotti, explicó que "hay que reorganizar el código el que está inscripto cada proveedor en ATER para organizar el sector y rubro, y así llegar a todos los que lo necesiten". Comentó luego que son varios los prestadores involucrados en el rubro, y ejemplificó que incluye desde una modista hasta alquiler de trajes, y en lo que concierne al salón desde el que provee el hielo, el que cuida los autos, el dueño de un catering, un disk jockey, un ambientador y hasta quien ofrecen un show, entre otros.



Por último, precisó que están contactados los diversos prestadores a través de un grupo de whatsapp de protocolo que está todo la provincia de Entre Ríos. "Nos estamos acompañando y apoyando así", concluyó.