Salvarezza: "Tenemos circulación de la variante Manaos y la variante Andina"

"Tenemos una circulación de la variante Manaos y de la variante Andina, que desplazaron a la de Reino Unido. No están circulando ni la de Sudáfrica ni la de la India", sostuvo el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza.



Sobre estas últimas agregó que "ingresaron hace unos días con viajeros provenientes del exterior, pero afortunadamente no hay circulación comunitaria".



La información fue revelada en el día de ayer por el informe número 23 del Proyecto País, el consorcio creado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para vigilar las variantes del SARS-CoV-2 y estudiar la circulación.



"Estamos llevando adelante un proyecto integral", definió Salvarezza, quien destacó la "capacidad argentina" para "fortalecer el sistema de evaluación de vacunas" y para "monitorear las variantes", como también para producir las vacunas, como es el caso de la AstraZeneca en el laboratorio mAbxience y de la Sputnik V en Richmond.



El funcionario afirmó que "hay pocos países en el mundo que han podido hacer el ciclo completo de las vacunas", que abarca el diseño, la producción y la provisión, y señaló en declaraciones a Radio del Plata que "la Argentina durante este año y medio ha demostrado varias de esas capacidades".



En este sentido, Salvarezza dijo que el país "debería tener en poco tiempo la capacidad para diseñar vacunas" y recordó que hay "cuatro proyectos que están avanzando".



Por otro lado, el ministro se refirió a la cuestión en torno a la vacuna de Pfizer, que calificó como "absurda" y que es utilizada "para seguir criticando la política sanitaria del Gobierno".



Sostuvo además que "hay que mirar lo que hizo Pfizer en Sudamérica, donde no entregaron más de 11 millones de dosis en total" y lo comparó con la Sinovac "que entregó más de 70 millones" y la Oxford AstraZeneca, que fueron "más de 40 millones".