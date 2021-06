Definen la nueva etapa de restricciones: qué se establecería desde el sábado

Sociedad Medidas y horarios de circulación que regirán esta semana en Entre Ríos

El Gobierno inició una semana marcada por consultas con epidemiólogos y gobernadores para decidir las futuras medidas contra el coronavirus, en un panorama en el que losque tiene en sus distritos el incrementode las últimas semanas".Así, el Gobierno piensa en una etapa muy parecida a la actual, que podría incluir restricciones más severas los fines de semana, días hábiles con limitaciones importantes ycomo se encuentra actualmente el departamento Paraná.que fue aprobado por el Senado y que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus."La nueva ley va a ser muy ordenadora", dijeron las fuentes, "porque indicará que hacer en cada región, de acuerdo al informe que cada gobernador haga de su situación epidemiológica al Ministerio de Salud".En ese caso, la ley será promulgada por el Presidente apenas sea sancionada, para que entre en vigencia de inmediato y evitar de esta manera la emisión de un nuevo DNU, añadieron.Se trata deen los centros urbanos de acuerdo con los riesgos "bajo", "mediano", "alto" y "situación de alarma epidemiológica y sanitaria".De no ser así, explicaron, Fernández emitiría otro, y para el cualen los grandes centros urbanos y las regiones del país en situación de "alarma" o de "alto riesgo" epidemiológico y sanitario.El DNU vigente estableció nueve días de aislamiento estricto (entre el 22 y el 30 de mayo); luego cinco días con mayores habilitaciones (del 31 de mayo al 4 de junio); el reciente fin de semana (5 y 6), nuevamente con restricciones más duras, y por delante los últimos días de esta etapa (del 7 al 11 de junio) otra vez con medidas más laxas."Lo importante es que están llegando dosis" de vacunas, apuntaron las fuentes, con el objetivo de "la vacunación de los argentinos", porque "no se trata de quien es más severo con las restricciones sino que hay que ser cuidadosos, porque hay problemas muy serios, con falta de terapistas".Sobre las negociaciones con la farmacéutica Pfizer, consideraron que para llegar a un acuerdo "no hay que cambiar la ley", sino que se requiere que la empresa estadounidense "modifique el contrato".De Pedro dijo que en la reunión los gobernadores "reconocieron el esfuerzo del Gobierno nacional para distribuir las vacunas de manera federal y equitativa, y destacaron el impacto que está teniendo en sus distritos el incremento del flujo de vacunas de las últimas semanas"."El trabajo articulado que se viene desarrollando con todas las provincias nos está permitiendo, como nos encomendó el Presidente, cuidar la vida y la salud de todos los argentinos con este plan de vacunación sin precedentes en nuestra historia", completó el titular de la cartera del Interior.Vizzotti manifestó a los mandatarios provinciales que "es una buena noticia que en el escenario mundial esté aumentando la producción de vacunas contra el Covid-19"."En la medida que las provincias quieran avanzar, van a tener todo nuestro acompañamiento para seguir contribuyendo a esta distribución federal y equitativa", refirió la ministra, y subrayó "la importancia de unificar criterios para ayudar a las jurisdicciones en el desafío de adquirir este bien que demanda todo el mundo".Además de los ministros, por el Gobierno nacional participaron el viceministro del Interior, José Lepere; el asesor institucional del Ministerio del Interior Marcelo Leiras y el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Juan Manuel Castelli.Por las provincias participaron Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Juan Schiaretti (Córdoba), junto al ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; Gustavo Valdés (Corrientes); María Laura Stratta (vicegobernadora de Entre Ríos), junto a la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez; Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Morales (Jujuy); Rodolfo Suárez (Mendoza).También lo hicieron Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Juan Manzur (Tucumán); además de Horacio Rodríguez Larreta.La semana pasada Kicillof firmó un contrato con la compañía Bharat Biotech, "el laboratorio más reconocido de India", indicó un vocero, por 10 millones de vacunas de Covaxin, con la posibilidad de extenderlo a cinco millones adicionales, aunque aclaró que "aún falta la aprobación de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)", que ya se encuentra en proceso de tramitación.De acuerdo al informe del Gobierno, el Plan de Vacunación tuvo una semana récord, con 2.078.867 aplicaciones en todo el país durante los últimos siete días, con un promedio de 296.981 inoculaciones diarias.El lunes de la semana pasada fueron inoculadas 239.781 personas en todo el país, el martes 304.037, el miércoles 278.080, el jueves 294.872, el viernes 356.454, el sábado 361.972 y ayer 243.671 personas.A su vez, en el lapso de esta última semana arribaron al país un total de 2.966.750 vacunas, esto es 2.148.600 Astrazeneca el lunes pasado y 818.150 Sputnik V del componente 1 el último jueves último.Además, llegó a Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción en el país. El arribo a Ezeiza está programado para mañana por la tarde.En total fueron distribuidas 17.895.790 vacunas, de las cuales 14.548.033 ya fueron aplicadas, 11.478.188 personas con la primera dosis y 3.069.845 con ambas.El Ministerio de Salud reportó hoy 22.195 nuevos casos y 733 fallecidos en las últimas 24 horas; y desde el inicio de la pandemia se registraron 3.977.634 contagios y 81.946 decesos.