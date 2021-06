Sumarán tecnología para optimizar el servicio de agua potable en Paraná

La Municipalidad de Paraná firmó un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), mediante el cual se incorporarán válvulas y caudalímetros para conocer el estado de la red y reducir el perjuicio ante las roturas de los caños.El acuerdo está incluido en el Plan Redes Inteligentes Etapa I. Se trata de la incorporación de válvulas y caudalímetros para conocer el estado real de la red y reducir el perjuicio ante las roturas de los caños. La firma se realizó este lunes entre el intendente Bahl y el director del ENOHSA, Enrique Cresto.“En Paraná tenemos una gran dificultad, que es la antigüedad de la cañería de la red de agua potable. Los caños se rompen permanentemente y eso no solo genera la interrupción de un servicio básico y el derroche de un recurso valioso, sino que también afecta a la infraestructura vial”, explicó el presidente municipal.“Estamos trabajando para revertir esta situación. Tenemos un plan integral que consta de varias etapas; una de ellas consiste en el recambio de las tuberías, pero antes vamos a incorporar estas válvulas y caudalímetros que nos van a dar un panorama más claro del estado de la red, localizando y cuantificando las pérdidas. Además, nos va a permitir sectorizar los tramos para que, en caso de reparación, el corte del servicio no afecte a más zonas de las que sean necesario”, agregó.Luego remarcó que se trata de una obra "fundamental" pero que nunca se gestionó. "Nosotros no vinimos a hacer las cosas a la mitad; a arreglar un día sabiendo que se va a romper al siguiente. Estamos trabajando en soluciones integrales y definitivas y ordenando la infraestructura desde su base, para brindar mayores y mejores servicios, pero también para proyectar hacia el futuro la ciudad”, indicó.Para finalizar, Bahl destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y agradeció "el acompañamiento del Gobierno nacional a través del ENOHSA" para avanzar en obras que "exceden el presupuesto municipal" y que son fundamentales para "cumplir el compromiso de modernizar la ciudad, garantizando servicios básicos en todos los barrios y haciéndola más inclusiva".Posteriormente, Bahl y Cresto se trasladaron a calle Pedro Martínez, entre Miguel David y Gobernador Tibiletti, donde recorrieron la planta de la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales, esencial para garantizar el funcionamiento de la red.La Estación forma parte del Colector Cloacal Sureste, que incluyó el tendido de más de 55 kilómetros de nueva cañería y va a beneficiar a 20 mil paranaenses de una docena de vecinales."Es una obra paralizada por la gestión anterior que retomamos por la importancia que tiene para la salud, el bienestar de los vecinos y también para el cuidado del ambiente, dado que el Colector significa la supresión de alrededor de mil pozos negros”, afirmó Bahl y en ese marco, valoró el "acompañamiento fundamental" de Enrique Cresto "porque entendió lo que significa esta obra para el presente y el futuro de Paraná. En poco tiempo pudimos reiniciarla y hoy ya es una realidad”.Por su parte, Enrique Cresto destacó que al asumir en el ENOHSA, "una de las primeras llamadas y visitas que recibí fueron del intendente Bahl para gestionar la reactivación de la obra del Colector, donde 50 familias se habían quedado sin trabajo porque estaba inconclusa". En ese sentido, el funcionario nacional expresó: "Hoy quiero felicitarlo porque la ciudad de Paraná de a poco va cambiando la cara y transformándose en la capital que se merecen los paranaenses".Participaron la viceintendenta Andrea Zoff (presente en la firma del convenio); el secretario de Obras Sanitarias, Maximiliano Argento; el subsecretario de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo; el gerente de la Delegación Mesopotámica de ENOHSA, Mauro Díaz Chávez; y el Coordinador Técnico de la Delegación Mesopotámica, José Luján.Con la finalización del Colector Cloacal Sureste, los vecinos ya pueden tramitar las conexiones domiciliarias.Por la pandemia de Covid 19, la atención al público se realiza con turnos previos, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Se pueden solicitar al teléfono 4341810 o por e-mail a instalacionesinternas02@hotmail.com ; allí también se puede pedir el listado de profesionales habilitados.