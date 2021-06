Para Agmer si se adelanta el receso invernal se “ganarán semanas” claves

Política Gremios se oponen al retorno de la presencialidad en escuelas de Entre Ríos

La decisión de adelantar las vacaciones de invierno o de mantenerlas tal cual estaban previstas en el calendario escolar dependerá de cada provincia, que podrá tomar una determinación en función de la situación epidemiológica. Al respecto, Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) se manifestó favor de adelantarlas.“Sería muy inteligente que estas semanas previas al receso invernal podamos seguir en la no presencialidad y adelantarlo, para ganar semanas. Entonces, con un proceso de vacunación avanzado y la baja de contagios se debería producir una situación diversa a la que vivimos hoy”, dijo el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, aEn este sentido, explicó que “en la provincia en las últimas dos semanas tuvimos un promedio de 900 casos por día de coronavirus. Además, hay factores que aprendimos a mirar sobre la situación epidemiológica como la incidencia de casos, velocidad de contagios y ocupación de la cantidad de camas de terapia intensiva. Lo que indica que la provincia, salgo Paraná, esta en alto riesgo epidemiológico”.Además, señaló que se debe continuará trabajando en la no presencialidad, ya que “es una discusión sanitaria en torno a la evolución de la pandemia y se deben tomar las mejores decisiones”, sumó.“La autoridad sanitaria es la provincia y es la que debería haber tomado la decisión de la no presencialidad y no dejarlo librado a tensiones que no tienen que ver con la pandemia, sino que se enmarcan en lo político”, sentenció el secretario general.Y resaltó: “Es cierto que nada sustituye a la presencialidad, pero estamos en un contexto de pandemia, realizamos un esfuerzo enorme y si continuamos así, podemos imaginar una primavera con un escenario distinto”.A su vez Pagani hizo referencia a la vacunación a docentes: “Se está llevando adelante en un ritmo que no tenía y es algo que celebramos”Sobre las burbujas escolares, dijo que “al inicio funcionó, pero a partir de segunda ola, fue generando que se vean afectadas y debieron pasar a situaciones de aislamiento. Este esquema debe ir acompañado de niveles de contagios razonables”.