Gainza: “si los comercios desaparecen no van a tener a quién cobrarle impuestos”

El dirigente de Juntos por el Cambio de la ciudad de Paraná, Emanuel Gainza, salió al cruce de los Concejales del Peronismo local por haber votado en contra del tratamiento del proyecto que eximía del cobro de impuestos a los sectores más golpeados por las restricciones y bajaba el 20% de los sueldos de la planta política municipal para compensar.El pasado jueves tuvo lugar la sesión del Concejo Deliberante de Paraná dónde Juntos por el Cambio, acompañado por el resto de los bloques de la oposición, presentaron un proyecto que exime al sector gastronómico, al hotelero, a los gimnasios, cines y otros del cobro de impuestos y tasas municipales por el plazo que dure la pandemia, y a su vez prevé una reducción durante 6 meses de los sueldos políticos de la Municipalidad para crear un fondo de ayuda.La iniciativa fue votada en contra por la totalidad de los Concejales del Frente de Todos y no pudo ser tratada en la sesión.“Es llamativo que, a pesar de haber tenido casi 2 horas de debate, en el comunicado de prensa del Gobierno Municipal no se haya ni siquiera mencionado la presentación del proyecto o la votación negativa por parte del PJ. Está claro que no existe voluntad de parte del oficialismo de colaborar con los sectores más golpeados por la cuarentena”.. El gobierno municipal no entiende que”., para lo cual, agregó: “Sé que es sólo un gesto que quizás no hace la diferencia, pero creo que los políticos también tenemos que hacer nuestro aporte en esta crisis”."Desde Juntos por el Cambio vamos a seguir insistiendo con el proyecto en el Concejo Deliberante porque estamos convencidos de que si un comercio no puede trabajar con normalidad, el Estado no debería cobrarle impuestos" concluyó Gainza.