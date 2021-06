Gremios se oponen al retorno de la presencialidad en escuelas de Entre Ríos

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) decidió que los docentes afiliados al gremio no vuelvan a la escuela y que se sostenga el trabajo virtual en el proceso educativo, pero aclaró que no se trata de una medida de fuerza, ni un paro: sólo una medida sanitaria en resguardo de los docentes.Agmer dispuso sostener “el trabajo bajo la modalidad no presencial en resguardo del grupo de trabajadores que la patronal haya convocado para cumplir tareas presenciales entre el 3 y el 11 de junio”. La medida, señaló el gremio, “conlleva el debido cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de cada docente, garantizando de esa manera la continuidad del proceso educativo, por lo cual bajo ningún término puede ser considerada como inasistencia o paro, ni tampoco ser pasible de descuentos o sanciones de ningún tipo”.El sindicato que representa a los profesores de escuelas técnicas entiende que “es imperioso mantener el estado de alerta durante este período, en especial los meses de junio y julio, al efecto de seguir evaluando el transcurrir de la situación en la Provincia y en cada localidad de ser necesario, verificar las curvas de contagio, la evolución de la inoculación a docentes y auxiliares de la educación, los tiempos necesarios para su inmunización, cumplimiento estricto de los protocolos”.También el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) hizo saber de su “disconformidad frente a la medida de retornar a la actividad escolar presencial atento a la gravedad del escenario de la pandemia en la mayoría de los departamentos de la provincia que a la fecha se encuentran con alto riesgo epidemiológico”.“Conscientes de la crítica situación sanitaria que atraviesa nuestra provincia a la fecha y las alarmantes perspectivas para las semanas venideras sostenemos la necesidad de continuar con las actividades de enseñanza con modalidad virtual en todos los niveles educativo”, planteó el Sadop. (Entre Ríos Ahora)