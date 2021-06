Continúa la vacunación a docentes en distintos puntos del territorio entrerriano

En la última semana y, de acuerdo a los lineamientos del Plan Rector de Vacunación contra Covid, se reanudó la inoculación al personal de Educación. Los principales aglomerados de la provincia (Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay) fueron los primeros en retomar la aplicación a docentes y auxiliares; y paulatinamente se van sumando todos los departamentos. Es así que este viernes se realizaron operativos en La Paz y Federal.La jornada, que se desarrolló en el playón de la Dirección de Abigeato (desde las 10 hasta pasadas las 15), convocó a todo el personal de instituciones educativas de la ciudad de La Paz, a quienes se les aplicó la primera dosis de la vacuna Sputnik V. En la ocasión, también se citó a agentes de las fuerzas nacionales presentes en la localidad, trabajadores del Copnaf y pacientes de riesgo que no habían podido asistir a las convocatorias previas.El cronograma establecido, con espacio de una hora entre las diferentes tandas citadas, permitió inocular de forma segura y ordenada a 913 personas.El director del hospital 9 de Julio, Darío Engelmann, indicó: “El operativo se llevó a cabo muy bien, con todos respetando sus horarios, con un tiempo mínimo de espera mientras se les confecciona el carnet, y se contó con ocho puestos donde se fue vacunando inmediatamente".El referente indicó que, además del equipo del hospital, participó personal de la policía rural, bomberos, la Dirección Departamental de Escuelas y alumnos del último año de la carrera de enfermería.Por su parte el diputado Sergio Castrillón (Frente Creer Entre Ríos), presente en la actividad, señaló: “Creo que es un día muy importante para nuestra comunidad; y como todos los días que se viene vacunando, el sistema de salud de La Paz ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en todo momento”.El legislador completó: “Está muy bien orquestado, de modo que cualquier persona que asista a vacunarse, ya sea de una institución privada, un particular, cualquier miembro de la comunidad, sea tratado de la mejor forma; esté totalmente protegido en cada momento y realmente se vaya satisfecho”.A su turno, el coordinador departamental de Salud de La Paz y director del hospital Gregoria Pérez de San Gustavo, Leonardo Fonseca, señaló que también se avanza con la vacunación a los diferentes grupos en todo el departamento. Por caso, ya se comenzó a vacunar al personal educativo en Piedras Blancas, San Gustavo y Tacuaras Ombú; mientras se sostiene la inoculación a los grupos de riesgo.En Federal se dio inicio a la vacunación a docentes esta mañana, con un operativo que se concretó en las dependencias del Centro Cívico de la localidad. En la oportunidad fue convocado personal docente y auxiliar de cinco escuelas (entre primarias y secundarias) lo que representa aproximadamente 315 personas.La directora del hospital Justo José de Urquiza, Daniela Silva, precisó: “Con las vacunas aplicadas hoy superamos las 6.500 en el departamento. Además de las que aplicamos aquí, también se enviaron a otras localidades como Sauce de Luna y Conscripto Bernardi (100 dosis de AstraZeneca) para seguir con las nuevas cohortes”. Y agregó: “Entre el personal de educación (docentes, no docentes y obrero y maestranza) estamos hablando de más de 2.000 personas, que son convocadas por medio de la Dirección Departamental de Escuelas”.Sobre el avance de la campaña en el departamento, la profesional mencionó: “Estamos trabajando bastante ordenados; vacuna que llega, vacuna que se aplica e incluso hemos mejorado en la carga” y a ese respecto referenció que, siguiendo el Plan Rector, se ha ido inmunizando a los grupos de riesgo e incluso se han efectuado operativos especiales en los cuales se asistió a los diferentes parajes.Por su parte el Director departamental de Escuelas de Federal, Santiago Krenz, dio detalles de cómo se efectuó la convocatoria: “Nosotros tenemos bastante aceitada la comunicación con el resto de las instituciones educativas vía supervisión, por ello se convocaron a confeccionar los listados de los docentes que aceptaban la vacunación y, más allá de que algunos de ellos ya fueron vacunados como grupo de riesgo por otros factores, quedaban el resto de los docentes por inocular así que las escuelas confeccionaron los listados, que nos enviaron al correo oficial; y nosotros articulamos con los supervisores, que tienen un papel fundamental en la convocatoria, para ordenarnos, para que respetemos el distanciamiento, protegidos con tapabocas y que la llegada sea ordenada”.En tanto la senadora Nancy Miranda (Frente Creer Entre Ríos) expresó: “Estamos contentos con el avance de la vacunación. Se viene trabajando muy bien; y la inoculación de los docentes era algo que se venía esperando” y luego de reconocer la labor que está realizando el equipo de salud del departamento señaló: “Debo hacer un agradecimiento especial al trabajo que está haciendo el gobierno provincial para que esto llegue a cada una de las localidades”.Cabe citar que en esta jornada especial intervinieron: personal de los hospitales J. J. Urquiza, y Dr. Raúl Camino; del nodo epidemiológico; de los CAPS de Nueva Vizcaya, El Cimarrón y municipales de Federal; Programa Agentes Sanitarios; estudiantes del Instituto Arienti; como también agentes de la policía y de tránsito.