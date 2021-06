Comenzó la vacunación a personal de Copnaf y de cocina de las escuelas

Agradecimiento

Detalles

A trabajadores de Copnaf

En el marco del Plan Rector de Vacunación que se desarrolla en Entre Ríos, trabajadores de Copnaf, cocineras y cocineros de escuelas empezaron a recibir la primera dosis contra el Covid 19. En distintos puntos, resaltaron el rol del personal de Salud en los operativos. La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, destacó el trabajo que vienen realizando los equipos del gobierno provincial en el marco del Plan Rector de Vacunación, organizando los operativos en todo el territorio para garantizar que la vacuna pueda llegar a la población destinataria."El inicio de la vacunación del personal de cocina de las escuelas de la provincia demuestra que hay un Estado presente, comprometido y trabajando de manera coordinada, como nos ha pedido el gobernador Gustavo Bordet, para dar respuestas a cada sector en el marco de la pandemia", dijo Paira, quien instó a continuar respetando las medidas de protección y cuidado.Por su parte, el subsecretario de Políticas Alimentarias, Lautaro Valdiviezo, señaló: "Para el gobierno provincial es muy importante cumplir con este plan de vacunación por la tarea esencial que desarrolla el personal de cocina en toda la provincia desde el inicio de la pandemia, que viene garantizando las prestaciones alimentarias de los diferentes programas de Comedores para todos los gurises".En el mismo sentido se expresó el director de Comedores, Ariel Wilvers: "A pesar de la pandemia, el equipo de Comedores, especialmente de cocina, ha sostenido las diferentes estrategias de políticas alimentarias en toda la provincia sin dejar de estar presente en el territorio. Por ese motivo valoramos este momento de vacunación, que tomamos como un reconocimiento y nos da mucha alegría que se pueda vacunar a todo el personal de cocina que nos permite seguir manteniendo este servicio esencial en Entre Ríos".A lo largo de los operativos realizados en las diferentes localidades, los trabajadores y trabajadoras recalcaron la importancia de haber accedido a la vacunación."A un año de comenzar con esta pandemia nos llegó una de las mejores noticias, la tan ansiada vacuna. El día llegó y desde que me acredité en el lugar, esperé ansioso mi turno", relató Néstor Teri, quien se desempeña como cocinero en la Escuela N? 19 León Martinelli de Gualeguay."Escuchás tu nombre y ves que una enfermera, que también es de las que nunca bajaron los brazos y estuvieron al frente de esta pandemia, te hace pasar y con la mejor predisposición te vacuna y no hay otra palabra que agradecer y valorar que nos están salvando la vida. También agradezco a nuestra Coordinación de Comedores, la Dirección de Comedores de la provincia, la coordinadora Departamental, y a nuestros ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Simplemente gracias", agregó.Por su parte Inocencia González, quien trabaja hace más de diez años en un estabelecimiento del departamento San Salvador, agradeció el inicio de la vacunación. Sobre su experiencia, contó: "Padecí el Covid 19 en enero de este año, estuve internada 30 días, tres en el hospital local y fui trasladada al Masvernat de Concordia por complicaciones a causa de mis patologías. Después del hospital estuve 60 días más con oxigeno en casa, hoy todavía me encuentro realizando estudios de rutina para descartar alguna secuela. Después de haber atravesado esta enfermedad cruel puedo dar gracias a Dios que estoy con vida y regresé a casa con mi familia"."Siento mucha felicidad por la vacuna, nos da mucha tranquilidad para seguir trabajando", dijo Hugo Muñoz, trabajador de la Escuela 90 Canal de Beagle de La Paz.En ese sentido se pronunció Carla Gurpegui, de la Escuela 70 Ciudad de Córdoba de La Paz, sobre el operativo: "Está muy bueno, tengo una sensación de emoción y seguridad, hay que seguir trabajando".María Graciela Willatt, cocinera de la escuela agrotécnica José Hernández N°115 Colonia La Perla de San Salvador, compartió: "Recibí con mucha emoción mi primera dosis de la vacuna. Muchas gracias por gestionar y obtener este logro".Por último, Susana Noir, cocinera en la Escuela N°45 Félix Bourren Meyer de San Salvador, aseguró: "Estoy muy contenta con la primera dosis recibida ya que soy personal de riesgo. Muchas gracias".Durante esta semana, fue vacunado el personal de cocina que trabaja en albergues, internados y escuelas técnicas y agrotécnicas de la zona de Paraná campaña, y el plan continuará las semanas próximas.En los departamentos Uruguay y Feliciano ya fue vacunado un 80 por ciento del personal de cocina, en tanto el resto será inoculado la semana entrante.Asimismo, en La Paz comenzó el proceso de vacunación y en el departamento Islas del Ibicuy se vacunó el total del personal de cocina, tanto de riesgo como el que está prestando servicios en los establecimientos.En los departamentos Villaguay, Colón, San Salvador, Diamante, Concordia, Gualeguay, Tala y Federal también comenzaron a vacunar. Mientras que en Victoria se completó la vacunación de las cocineras y cocineros, y en Gualeguaychú casi la totalidad del personal también recibió la dosis correspondiente.En tanto, este sábado aplicarán la primera dosis de vacunas al personal de cocina de las escuelas de Nogoyá, en el operativo que se llevará a cabo en el Polideportivo de la ciudad. Y en el departamento Federación la vacunación iniciará la semana próxima.Cabe destacar que continúa abierta la inscripción para la vacunación para el personal de cocina de los establecimientos educativos. La voluntad de recibir la vacuna se realiza ingresando en: https://bit.ly/3pdThnf Con este operativo se avanzará con la vacunación de los cerca de 1.500 trabajadores del Copnaf, por estar incluidos en el grupo de personal estratégico.El presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familiadestacó (Copnaf), Gabriel Leconte, afirmó que "la vacunación es fundamental para poder brindarle seguridad al personal del organismo, que está en permanente contacto con la comunidad y que durante toda la pandemia han garantizado la continuidad del servicio, ya que es considerado esencial".Es de destacar que el personal y los equipos técnico-profesionales del Copnaf no han suspendido su trabajo en ningún momento de la pandemia, sobre todo las trabajadoras y trabajadores de las Residencias Socio Educativas, públicas o de gestión privada, distribuidas en los 17 departamentos de la provincia.Durante la semana se vacunaron a trabajadoras y trabajadores del departamento Gualeguay, Gualeguaychú, Concordia, Federación y Villaguay, y este viernes se vacunaron en el Hospital de la Baxada de la capital entrerriana a más de 500 agentes de la Departamental Paraná, del organismo central del Copnaf y de las Residencias Socio Educativas del departamento Paraná. Para el próximo lunes está programada la vacunación de más de 50 trabajadoresdel departamento Victoria y se continuará con el resto de los departamentos. Cabe mencionar que algunas personas ya se encontraban previamente vacunadas por pertenecer a otros grupos de riesgo.En ese sentido, Leconte expresó que "esta vacunación es fundamental para poder brindarle seguridad al personal del organismo, que está en permanente contacto con la comunidad, llevando adelante los programas, servicios y dispositivos que el Copnaf implementa, en forma descentralizada, para la promoción, prevención y restitución de los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia". También remarcó que "el organismo mantuvo la continuidad del servicio durante toda la pandemia, aplicando los protocolos sanitarios correspondientes, ya que el personal que se desempeña en las Residencias Socio Educativas y en las Coordinaciones Departamentales es considerado esencial".