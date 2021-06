Santa Fe extendió una semana más las restricciones en la provincia

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció hoy que durante la próxima semana se mantendrá las mismas restricciones vigentes en la provincia e instó a la población a "sostener el esfuerzo", a la vez que subrayó que se "reforzó el nivel de asistencia a los sectores afectados" por las medidas ante la segunda ola de contagios de coronavirus."Es muy importante que sostengamos el esfuerzo que se viene haciendo hasta aquí y del cual somos profundamente agradecidos. Esta semana continuaremos con las mismas medidas que la semana anterior. Eso nos tiene que permitir evaluar", sostuvo el mandatario provincial.Junto a la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, el ex senador nacional indicó que las restricciones continuarán hasta el próximo viernes, día en que vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 334/21 firmado por el presidente Alberto Fernández."Tenemos el desafío de ponerle el mayor ritmo a la vacunación sin perder el nivel de atención. Hasta anoche, tenemos un total de 1.044.744 dosis aplicadas en la provincia de Santa Fe. Hemos recibido hasta aquí 1.300.000 dosis. Ayer recibimos el mayor número de vacunas desde que comenzó el programa de vacunación. Eso nos va a permitir estar asignando turnos por primera vez en una semana completa. Es decir, los santafesinos van a recibir 210.000 turnos en estos días. Este es el ritmo que queremos mantener con el tema de vacunación", subrayó.Y añadió: "La vacuna está cerca y funciona. Hagamos el esfuerzo para llegar todos los santafesinos y santafesinas y ser integrantes y partícipes de ese proceso de vacunación, el más grande que ha tenido la provincia".En base a esas medidas, Perotti señaló que "la provincia ha reforzado el nivel de asistencia a cada uno de los sectores de servicios, de comercios, gastronomía y hotelería, con una asistencia de 3 mil millones de pesos".De ese total, 1.400 millones son de asistencia directa y 1.600 millones tienen que ver con temas impositivos, "a los que hay que sumarles la asistencia en la tarifa eléctrica de la Empresa Provincial de la Energía y la misma tarifa en el tema de Aguas", explicó el mandatario peronista. Por su parte, Martorano explicó que se ha "extendido el sistema sanitario al máximo" y pidió "trabajar en la variante de bajar la tasa de contagios"."Las medidas de restricción se deben sostener y, sobre todo, vamos tener que continuar con la no presencialidad en esta semana, pero sí sosteniendo la educación en la distancia", manifestó la funcionaria provincial.Y concluyó: "Esta semana se va a realizar una mirada especial en las localidades rurales y pequeñas, evaluando el número de casos. Pero en líneas generales tenemos toda la provincia, los 19 departamentos, en alto riesgo, alguno en alarma. Esto nos lleva a continuar con estas medidas de no presencialidad y sostener la distancia".