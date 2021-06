Sigue delicado el estado de salud de Reutemann y piden dadores de sangre

El estado de salud del senador nacional por Santa Fe Carlos Alberto Reutemann sigue siendo delicado tras agravarse luego de un nuevo episodio de sangrado digestivo y a raíz de ello se solicitan dadores de sangre.



En la mañana de este viernes se difundió un mensaje que indicó: "Para Carlos Reutemann que se encuentra internado en el Sanatorio Santa Fe, se necesitan dadores de sangre. Los dadores deben presentarse en Medicina Transfusional, Bv Galvez 1985 de lunes a viernes de 7 a 11 hs, puede desayunar, pero no consumir lácteos. Desde ya muchas gracias".



Según el parte médico difundido en la noche del jueves por el Sanatorio Santa Fe, donde se encuentra internado Reutemann desde el domingo y ahora en terapia intensiva, "se realizan estudios de urgencia". Asimismo, se solicitan dadores de sangre para ayudar al tratamiento iniciado.



Esto contrastó con la leve mejoría que había insinuado en el estado crítico que atravesaba el senador nacional, cuyo estado es de pronóstico reservado.

"Permanece en terapia intensiva", agregó el informe anterior.



Reutemann se encuentra internado desde el domingo, tras una recaída en la evolución de su cuadro sanitario, luego de un proceso de sangrado digestivo que ahora se autolimitó, según la versión del sanatorio.



El coordinador del Departamento Clínico del sanatorio, Sebastián del Pazo, explicó que a Reutemann se le realizaron nuevas transfusiones para aliviar su cuadro de anemia.



"Continúa vigilado", agregó el penúltimo parte médico que se dio a conocer por la tarde.



Reutemann, de 79 años, permanece internado en el área de cuidados intensivos, como consecuencia de un cuadro de "anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica".



El nuevo cuadro fue una complicación más que se suma a la hemorragia digestiva por la que estuvo internado anteriormente.



"El pronóstico está condicionado por sus patologías preexistentes: hepatopatía crónica, hipertensión portal de larga data e insuficiencia hepática", informó el Sanatorio Santa fe en su parte médico del miércoles.



El ex gobernador de Santa Fe había ingresado a ese sanatorio privado de la capital provincial el pasado domingo para realizarse estudios.



En la tarde del martes se difundió un parte médico que indicaba que el ex piloto de Fórmula Uno estaba "recibiendo tratamiento de soporte nutricional, que se agrega al tratamiento de la anemia que aún no está resuelta, y de sus patologías pre- existentes".



Horas después, el senador nacional peronista debió ser derivado a terapia intensiva.



Según indicó el Sanatorio Santa Fe en un comunicado, "el senador presentó en la tarde de ayer (martes) un cuadro febril con repercusión en su estado general".



"Ante esa nueva situación se decidió su pase a la Unidad de Cuidados Intensivos de esta Institución", añadió.



Reutemann, de 79 años, había sido internado por un cuadro de anemia el pasado 5 de mayo y permaneció hospitalizado hasta el 21 de ese mes.



En tanto, este miércoles su hija Cora publicó en redes sociales un mensaje para apoyar a su padre en este momento.



El Senado, por su parte, aprobó una licencia de 30 días con goce de haberes para Reutemann.



Al inicio de la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron en una votación rápida y a mano alzada la licencia de un mes para el histórico senador y ex gobernador de Santa Fe.