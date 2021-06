Cafiero aseguró que hoy en Argentina "la vacuna es la esperanza"

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, dijo hoy que “la vacuna es la esperanza” al defender la gestión para combatir la pandemia llevada a cabo por el Gobierno nacional, durante el cierre de la presentación de su informe en la Cámara de Senadores.



“La vacuna es la esperanza. Por eso a veces somos vehementes. Y atacar la vacuna es atacar la esperanza de los argentinos”, enfatizó el funcionario al responder a algunos de los ataques de la bancada de la oposición que cuestionaron el manejo de la crisis sanitaria.



Cafiero agregó que “estamos todos trabajando para ampliar la capacidad de vacunación de los argentinos en todo el territorio nacional”.



Además, indicó que “si bien es el Presidente el que encabezó las negociaciones para traer las vacunas, actuar de modo coordinado en las provincias es lo que hace que estemos avanzando en la campaña de vacunación más grande de la historia”.



“Todos queremos superar la pandemia, para intensificar la agenda de gobierno, aquella que el presidente y la vicepresidenta se comprometieron en octubre de 2019”, aseguró Cafiero.



Además, confió en que “esa es nuestra tarea militante diaria, pero fundamentalmente es nuestro compromiso político, por eso me parece que no hay que caer en desviaciones que lo único que buscan es generar discordia entre los argentinos”.



Finalmente, pidió “reconstruir esa posibilidad de encontrar puntos de acuerdo y de decir que con la pandemia y la vacuna no se haga política”.



“Las elecciones van a venir y ahí seguramente vamos a estar compitiendo, pero compitamos desde un lugar saludable, que le demos certezas a la ciudadanía, un lugar que discute y debate propuestas, y no un lugar que ataque la esperanza que son las vacunas”, sentenció.



Cafiero declaró esta tarde ante el Senado que Argentina "nunca abandonó las negociaciones con nadie" en el marco de la política nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, y aseguró que el país está llevando adelante "la campaña de vacunación más grande de su historia".



Al brindar su informe de gestión, el funcionario dijo que "hoy nos despertamos con una obsesión por un laboratorio (por Pfizer)" y aseguró que hay miembros de la oposición que "parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos", postura que, juzgó, "no es el camino" que se debe emprender para enfrentar la pandemia de coronavirus.



"Por suerte, la realidad supera esta estrategia en los lugares de vacunación. Argentina tuvo una sola política, abrir las puertas con todos los laboratorios que pudieran proveer vacunas", dijo.



En ese sentido, precisó que "hasta aquí, hemos firmado con AstraZeneca-Oxford, cuyo antígeno se produce en la Argentina" y mencionó los acuerdos con Gamaleya, por 20 millones de dosis, con adenda de 10 millones más; con Covax, por nueve millones, con Sinopharm por 4 millones y con Covishield,por 450 mil.



Además, destacó las "avanzadas negociaciones" con Cuba para "hacer partner en Argentina y colaborar en la producción de vacuna soberana".



El jefe de Gabinete ratificó que en total llegaron al país 17 millones 632 mil vacunas y que en breve se alcanzará los 20 millones de dosis.