Se abre paritaria sectorial de Salud: Los temas que llevará UPCN al encuentro

Carina Domínguez, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)

Política El gobierno provincial convocó a gremios para la paritaria sectorial de Salud

El gremio y el gobierno provincial, van a tratar cuestiones referidas a las condiciones laborales de los trabajadorepandemia están en la primera línea de batalla contra el covid-19.La reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de junio en la Secretaría de Trabajo.dijo aque esta paritaria "ha sido muy esperada" ya que "desde hace años que venimos solicitando la paritaria sectorial de Salud, pero el reclamo se hizo más fuerte durante la paritarias generales que se realizaron este año"., destacó, y para nosotros ese ámbito es la paritaria. Hay temas para los que no tenemos otro espacio de discusión y es absolutamente necesario teniendo en cuenta el marco de pandemia que estamos atravesando"., porque cuando un trabajador no es titular, que revistan alguna otra situación de estabilidad o suplencia extraordinaria, o suplente en cargo vacante, no se ponen los reemplazos para poder cubrir los lugares y esto ocasiona que se recarguen las tareas. Por otro lado, también se están otorgando lasy en algunos casos, si el trabajador se tomó una licencia por enfermedad, esa licencia profiláctica es de menor cantidad de días, y por esto tampoco se ponen reemplazos y es un tema que vamos a tratar".Además, dijo Domínguez, buscan "algunos acuerdos para avanzar en elbuscando soluciones para el sector. Como así también tratar la problemática de precarización que hay en algunos hospitales de la provincia, entre ellos el de Gualeguaychú y Concordia, donde hay trabajadores que no tiene obra social ni aportes jubilatorios; nos parece que esta situación debe regularizarse"."Otro de los puntos que nos parece importante tratar en la paritaria es laque se realiza en forma conjunta entre el Ministerio de Salud, con el aporte de los sindicatos, porque se están realizando algunas tareas de capacitación en el Ministerio de Salud, pero nosotros no tenemos capacitación. Estas cuestiones, entro otras, como la de provisión devan a ser discutidas en la paritaria que se va a iniciar el próximo", aseveró.