Federación de Jubilados: “es urgente solucionar conflicto entre Iosper y Femer”

“Ante la crítica situación de los afiliados a Iosper, que se encuentran en entredichos entre la obra social y la Femer, sin que se clarifique la situación de la atención en cada una de las prácticas en un contexto sanitario de emergencia, las autoridades de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales estuvieron en permanente comunicación con el director por el agrupamiento Jubilados, Ricardo Bertonchini”, explicó la Federación de Jubilados en un comunicado enviado a este medio.



“Bertonchini se comprometió a emitir un informe y comunicado respecto de la situación de la obra Social, que a la fecha no ha llegado”, señalaron en el escrito.

Los integrantes de la Comisión Directiva, manifestaron “estamos muy preocupados por la situación, en los desacuerdos entre la obra social y la Femer los únicos perjudicados son los afiliados que no saben a ciencia cierta si van a ser atendidos”.



“Entendemos las posturas, pero se debe arribar a una solución urgente. Los representantes de cada agrupamiento deben insistir en esto. Es un momento delicado, de crisis en materia de salud física y mental, y de crisis económica, muchos afiliados no podrán acceder a su derecho porque no podrán afrontar los costos”, solicitaron en su comunicado.