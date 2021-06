Nación reclama el cumplimiento de restricciones a zonas de alarma epidemiológica

El Gobierno nacional pidió a las provincias bajo alarma epidemiológica que "cumplan" con lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para bajar la curva de contagios de coronavirus y adelantó queAsí lo expresaron hoy el presidente Alberto Fernández, durante un acto en el partido bonaerense de San Martín; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en entrevistas radiales; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en declaraciones a la prensa.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió por su parte a lasy cumplir con las medidas de cuidado dictadas por el Gobierno nacional para frenar el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, y pidió a la oposición que "no haga campaña con la pandemia".Cafiero alertó que "hay jurisdicciones que no llevan adelante esas medidas y tiene los casos más altos", y puso como ejemplo a CABA, "donde hay un nivel de casos muy altos y opta por la judicialización sanitaria".El DNU vigente rige desde el 21 de mayo y hasta el 11 de junio y, entre sus medidas, dispone la suspensión de clases presenciales por recomendación de los epidemiólogos que asesoran al Poder Ejecutivo, que se basan en "la circulación" que genera la concurrencia a los colegios y en el marco de un número creciente de contagios a niveles muy altos.El DNU incluyó del 22 al 31 de mayo medidas más restrictivas para algunas actividades y en la circulación, lo mismo para el fin de semana próximo del 5 y 6 de junio, retomando del 7 al 11 de junio las medidas vigentes hoy.El objetivo es impactar sobre la curva de contagios de Covid-19, efecto que se podrá medir en los próximos días.En este contexto, Cafiero adelantó que el Gobierno nacional no piensa "por ahora" en aplicar "medidas adicionales" de restricción para mitigar los contagios, sino que promueve que "se apliquen" las normas que están vigentes a través del último DNU.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, coincidió en destacar que "la presencialidad aumenta mucho la circulación", al ser consultada hoy sobre la situación que se genera en los distritos con alarma epidemiológica que no suspendieron la presencialidad en las aulas.La ministra marcó en ese sentido el incremento de personas internadas en terapia intensiva en el marco de la segunda ola, y dijo que hay "2.000 personas más internadas en terapia que en el peor momento del año pasado", para dar una dimensión de lo que implican los contagios en los hechos."A Horacio (Rodríguez Larreta) y a (Fernán) Quirós les digo que suspendan las clases presenciales, que tenemos que tener virtualidad para bajar el número de casos", concluyó.Incluso abonó la idea de "generar alguna acción más" en cuanto a las restricciones estrictas a la circulación, aunque no especificó cuándo, y explicó que "todavía falta pasar los meses de invierno".