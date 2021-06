Sadop realizó denuncias en el CGE por incumplimiento de protocolos en escuelas

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Seccional Entre Ríos, remarcó la “necesidad de continuar con las actividades de enseñanza con modalidad virtual” en el marco de la gran cantidad de contagios de covid 19.



En diálogo con Elonce TV, Alejandra Frank, secretaria adjunta del gremio, expresó que “exigimos el cumplimiento de los protocolos, si en alguna escuela no se están cumpliendo, pedimos a los docentes que nos lo hagan saber y nos acercamos a los empleadores para saber cuál es el problema; es la única manera de cuidarnos: respetando los protocolos, usando el barbijo, alcohol en gel y distanciamiento”.



En este sentido, confirmó que en la ciudad de Paraná han hecho presentaciones en el Consejo General de Educación, “a través de las denuncias que hemos recibido de nuestros compañeros por los protocolos que no se cumplen. La idea es poner en conocimiento de la situación y que nos ayuden en los controles”.



Por otra parte, la secretaria adjunta del gremio recordó que también se han presentado notas para exigir un cronograma de vacunación para los docentes.



Consultada sobre si han analizado medidas de fuerza, teniendo en cuenta lo resuelto por otros gremios docentes , Frank explicó que “no hemos evaluado paros porque estamos pidiendo que ante los incumplimientos de protocolos se acerquen al sindicato para hacer la denuncia en la Secretaría de Trabajo y el CGE”.



Aumento para docentes privados de todo el país



Frank dio cuenta que este lunes se firmó a nivel nacional un aumento salarial del 68% que beneficia a docentes privados incluidos en el artículo 18 inciso b) de la Ley 13047, que se desempeñan en los establecimientos educativos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2° de la norma citada.



El incremento beneficia al personal directivo, docente auxiliar, administrativo, de maestranza y de servicio de todas las escuelas privadas adscriptas a la enseñanza oficial, y a todo el personal docente y no docente del resto de los establecimientos de educación privada.



Después de mucho tiempo se pudo regularizar los sueldos de todos aquellos compañeros que trabajan en escuelas públicas de gestión privada que no reciben subsidios del Estado, y estamos hablando de todos esos docentes que desarrollan materias extraprogramáticas. Era un reclamo muy fuerte porque los sueldos estaban muy desactualizados”, señaló. Elonce.com