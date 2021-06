Vacunaron a más de 2 mil trabajadores de la educación: testimonios y fotos

Con la llegada de mayor cantidad de dosis se intensificará la vacunación contra el Covid-19 en Entre Ríos. Se inició este martes la vacunación a docentes en los conglomerados poblacionales más importantes de Entre Ríos, es decir, Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.La decisión responde a las indicaciones del gobernador Gustavo Bordet que “viene monitoreando permanentemente la situación”.con algunos de ellos, que manifestaron su alegría por recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.“Estaba esperando para poder vacunarme. Hoy, a las 6.30 me llegó el mensaje y me vine”, dijo una docente de escuela secundaria. E. Estábamos todos muy ansiosos porque es una situación complicada para todos”, dijo a Elonce TV y agregó que “queremos volver a la escuela. Espero ver pronto a mis alumnos y que hagan las tareas”, resaltó.Por su parte, la auxiliar de la escuela Técnica Nº21, expresó que “estaba ansiosa y ahora, estoy muy contenta”, dijo y recomendó cuidarse.Otra docente que trabaja en dos colegios privados, destacó la organización de la jornada de vacunación en el Hospital de la Baxada.y agregó que “esperamos poder volver lo antes posible”., dijo que “todavía no lo esperaba al turno” y manifestó que “pensaba que iba a demorar más”.Una ordenanza de la escuela Neuquén también hizo la fila esta mañana para recibir la primera dosis de la vacuna.Un profesor que da clases en tres escuelas técnicas, sostuvo que “esperaba la vacuna y al final llegó”, dijo a Elonce TV. Por su parte, una docente que enseña por la mañana, en turno tarde y por la noche,Por otra parte, muchos docentes quisieron compartir la alegría de haber recibido la vacuna contra el