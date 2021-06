Fernández: “En medio de la pandemia pude cumplir promesas que hice en campaña"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en el partido bonaerense de San Martín el acto de entrega de la vivienda número 10 mil en el marco del programa Casa Propia.



"Tener una vivienda en los tiempos que vivimos es lisa y llanamente un derecho esencial de cualquier ser humano, y quitarle a los argentinos y las argentinas que lo pasan esa sensación de inseguridad por no saber qué va a pasar cuando el contrato termine es también llevarle tranquilidad y darle normalidad a la vida de la gente", reflexionó.



"Para mi es una enorme alegría estar entregando la casa número 10 mil y es una enorme alegría saber que de aquí a fin de año vamos a estar construyendo más de 100 mil casas más como éstas", enfatizó el mandatario junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.



"Donde hay una necesidad nace un derecho", dijo el Presidente parafraseando a Eva Perón, y luego señaló que "si alguien piensa que esos objetivos se pueden lograr en el mercado privado, y que puede satisfacer estas necesidades, vayan y vean lo que hicieron con esos argentinos que creyeron en ellos y entraron en los créditos UVA y hasta el día de hoy lamentan haber hecho lo que hicieron", afirmó.



"Cuando el Estado hace falta que intervenga para poner igualdad, allí estaremos", remarcó durante el acto en el que participaron también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de gobierno bonaerense, Teresa García; y el intendente Fernando Moreira.



Fernández recordó que durante la campaña electoral de 2019 le dijo a "los argentinos y a las argentinas que se iba a terminar la penuria de tener que elegir entre el medicamento y las tarifas de luz y de gas y lo cumplí".



"Durante todo un año la tarifa estuvo congelada y cuando debimos corregirlo, lo corregimos lo mínimo necesario para que no afecte el ingreso de los argentinos en un momento en que yo sé que la economía y la inflación apremia, porque yo no dejo de atender ese problema. Lo asumo como un problema que tenemos pendiente de resolución, que trabajamos todos los días para resolverlo".



"Tengo la inmensa tranquilidad de haber cumplido en este año y medio con mucho de lo comprometido en campaña. Soy consciente de estar en deuda en otras cosas, y no me hago el distraído", subrayó.



Por su parte, el ministro Ferraresi explicó que el Gobierno nacional vino "a poner la vivienda como un derecho de clase social ascendente, como algo que nos permita generar arraigo y desarrollo, trabajo y consumo".



"Es realmente un momento muy importante el logro de la vivienda propia. Estas entregas están en el marco de un programa nacional habitacional muy importante, muy grande, muy ambicioso que viene a tratar de dar respuesta al Déficit habitacional que tiene la Argentina", aseguró Moreira al dar bienvenida al Presidente.



El acto se desarrolló en el Desarrollo Urbanístico Procrear II de San Martín, ubicado entre las avenidas Balbín (Ruta 8), Eva Perón, el Camino de Cintura y las calles Triunvirato y Maipú.



El espacio cuenta con 335 viviendas construidas y se están edificando 153 más con una inversión de 717 millones de pesos. Forman parte de las 10 mil casas que la cartera de Ferraresi está construyendo en todo el país.



El Procrear II llegará a licitar 30 mil viviendas en Desarrollos Urbanísticos en los próximos meses con el objetivo de seguir mejorando el acceso al hábitat en las 24 jurisdicciones del país, lo que contempla a más de 100 municipios y una inversión total superior a los 150.000 millones de pesos.



Una vez concluida la actividad, el Jefe de Estado se trasladó al Centro Municipal de Educación Física (CeMEF) donde funciona una posta de vacunación del plan nacional de inmunización contra el Covid-19.