Blanca Osuna propuso incorporar 146 hectáreas al Parque Nacional Pre-Delta

La diputada nacional entrerriana, Blanca Osuna (FdT), presentó un proyecto de ley que incorpora 146 hectáreas del campo Coronel Sarmiento al Parque Nacional, ubicado en cercanías a la localidad entrerriana de Diamante. “La iniciativa suma como áreas protegidas a las partes de la barranca y de campos altos, con el objetivo de accionar por la preservación de flora y fauna, y el resguardo de nuestra casa común”, afirmó Osuna.“La propuesta legisla a favor del cuidado de un corredor natural, que son ecosistemas que se encuentran amenazados a escala local y regional, y que requieren de políticas públicas que aborden su conservación y de manera simultánea sensibilicen y construyan conciencia social”, detalló la Legisladora nacional del Frente Todos.“Junto a sanciones, como la Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley Yolanda Nº 27592, la Ley de Manejo del Fuego Nº 27.604, y la gestión de residuos sólidos, esta ampliación del Parque nacional, enmarcada en la ley Nº 22.351, de dos ambientes diversos, no insulares, que no estaban incluidas como áreas protegidas, marca una dirección de trabajo y compromiso por transformar nuestros vínculos cotidianos con el medio ambiente, priorizando su cuidado y su gran diversidad”, detalló Osuna sobre la extensión del parque nacional, que actualmente cuenta con una superficie de 2458 hectáreas.“El predio de Campo Coronel Sarmiento aporta terrenos no inundables, de fácil acceso y ubicación estratégica, facilitando la instalación de seccionales para el Cuerpo de Guardaespaldas Nacionales, pero además favorece las posibilidades educativas, turísticas y de esparcimiento a la comunidad, con una perspectiva de resguardo del medio ambiente”, fundamentó la Diputada entrerriana, que mantuvo previamente una agenda de trabajo intensa con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, intendentes y actores de la sociedad civil.“Estas acciones, que interpelan y transforman nuestra vida cotidiana, son ejes de trabajo fundamentales para la sociedad que queremos dejarle a las próximas generaciones”, destacó Osuna sobre el proyecto de su autoría, acompañado por 11 firmas, entre las que se destacan Daniela Vilar, Leo Grosso, Carolina Gaillard, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto. “Y el derecho a un ambiente sano es base indispensable para avanzar hacia más igualdad y justicia social”, finalizó.