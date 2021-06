Hoteleros y Gastronómicos valoraron la asistencia anunciada por la provincia

Política La provincia otorgará ayuda económica a trabajadores de hotelería y gastronomía

y agregó que “el 85% de las empresas son pymes familiares, cuyos componentes son los integrantes de una misma familia y por eso, el impacto de la situación”, resaltó.

Se realizó una reunión entre el gobierno provincial y el sector hotelero, gastronómico y de turismo. Allí el gobierno lanzó un programa de acompañamiento económico para ayudar a estos rubros que son uno de los más afectados durante la pandemia.Al respecto, el secretario General de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) seccional Paraná, Hugo Permayú valoró la ayuda anunciada por el gobierno provincial y, resaltó el y agregó que las medidas paliativas se dan en el marco de “una situación particular en la provincia, porque los hoteles más importantes y emblemáticos (el Mayorazgo y Sol Victoria), están con sus puertas cerradas”.Por otra parte, remarcó que “. Si se brinda asistencia a los trabajadores y no se ayuda a las empresas, es muy difícil mantener nuestra actividad”, remarcó en diálogo con Elonce TV.Permayú manifestó su agradecimiento, ya que según dijo, “hemos sido escuchado y muy bien atendidos, cada vez que solicitamos una audiencia, porquePor otra parte, el secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Marcelo Barsuglia,. El grave problema que tenemos es que quisiéramos trabajar y no podemos”, resumió el representante del sector.