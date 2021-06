Vizzotti: “Ni Pfizer pidió los glaciares ni el Gobierno pidió coimas”

Política Patricia Bullrich dijo que no retirará sus dichos sobre negociación con Pfizer

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que el Gobierno seguirá "trabajando" en la negociación con el laboratorio Pfizer para adquirir vacunas contra el coronavirus, y afirmó que esa empresa "no pidió los glaciares ni el Gobierno pidió coimas"."Estamos desde el principio en contacto con Pfizer, nunca hemos dejado de tener esta intención. Estamos planteando diferentes posibilidades, con acercamiento de posiciones y propuestas que no fueron aceptadas por Pfizer todavía", comentó Vizzotti en diálogo con radio La Red al ser consultada sobre el avance de las negociaciones con el laboratorio estadounidense."Vamos a seguir trabajando para que eso suceda. Estamos evaluando todas las posibilidades y cuando tenemos alguna novedad la vamos a compartir", agregó, a la vez que comentó que "cada ruido impacta en las negociaciones, y por ahí parecemos cautos de más, pero es un objetivo que vale la pena"."Ni los glaciares pidió Pfizer ni el Gobierno pidió coima", reafirmó en este sentido la ministra."Lo explicamos millones de veces, es tan sencillo como que el marco legal de Argentina no se correlaciona con el requerimiento de Pfizer", reiteró, a pesar de lo cual dijo que el Gobierno tiene "expectativas de poder avanzar con una solución".Vizzotti dijo al respecto que es necesario "que se corra un poco del foco de esto, porque impacta negativamente en las negociaciones", a la vez que llamó a la oposición a que "tenga un poco más de calma" al considerar que "no se puede decir que cualquier cosa".En otro orden, al evaluar la llegada de vacunas de los últimos días y los embarques previstos, dijo que "la semana pasada recibimos 2,7 millones de dosis y ayer 2,1 millones".Asimismo, comentó que "estamos esperando la fecha de embarque de 900.000 dosis del cupo de junio de AstraZeneca y estamos mandando entre uno y dos aviones a Rusia esta semana".La ministra también enumeró que "tenemos 800.000 dosis (de AstraZeneca) que nos está adelantando México esta semana de su cupo, que gestionamos en el viaje", que realizó días pasado a ese país.En relación a la llegada de vacunas durante el mes de junio precisó que "llegarán 3,5 millones de AstraZeneca, tenemos que seguir recibiendo todas las semanas de Rusia y la ventana de recibir alguna vacuna de Covax".Sobre la vacuna china Sinopharm, afirmó que "tenemos 2 millones de vacunas de Sinopharm muy próximas a avanzar con la firma del contrato, y en julio 4 millones".Al ser consultada sobre cómo seguirá la estrategia de vacunación dijo que se está discutiendo en distintos ámbitos, entre los que nombró el Consejo Federal de Salud y la Comisión de Inmunizaciones, y dijo que la recomendación del ministerio es, una vez completados los grupos de riesgo, "ir bajando cada cinco años los rangos de edad para las personas que no tienen comorbilidades".En otro orden, sobre la expectativa de las personas que recibieron el primer componente de la Sputnik V respecto de cuándo estará disponible la segunda dosis, indicó que "los intervalos que se marcan de tres meses (entre las aplicaciones) son mínimos" y se comprometió a que Argentina "va a completar el esquema de vacunación".Sobre si seguirán las restricciones estrictas a la circulación, la titular de la cartera sanitaria indicó que "habrá que generar alguna acción más, pero no podemos decir cuándo", y explicó que "todavía falta pasar los meses de invierno".La ministra también manifestó que está "muy entusiasmada" con el avance del plan para producir la Sputnik V en Argentina, lo que se hará a través del laboratorio Richmond, aunque afirmó que "vamos a depender de la cantidad de antígeno que se pueda importar de Rusia, de la cantidad que nos envíen".Ante una consulta sobre la presencialidad escolar en los distritos con alerta epidemiológica, remarcó que "la presenciada aumenta mucho la circulación" y recordó que "en nuestra segunda ola tenemos 2.000 personas más internadas en terapia que en el peor momento del año pasado"."A Horacio (Rodríguez Larreta) y a (Fernán) Quirós les digo que suspendan las clases presenciales, que tenemos que tener virtualidad para bajar el número de casos", concluyó.