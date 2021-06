Lanzaron campaña para prevenir estafas telefónicas y virtuales en Entre Ríos

La provincia lanzó este martes, una campaña de prevención de las estafas Telefónicas y Virtuales. La presentación de la misma, que se llevó a cabo de manera virtual, estuvo encabezada por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y el jefe de Policía, Gustavo Maslein.“La pandemia nos obligó a estar más en nuestras casas y estar más conectados a los teléfonos y redes, pero esos medios,En referencia a la manera en que se concretan las estafas, la ministra señaló a Elonce TV que “(dicen ser agentes del Pami, de Anses, de un banco u otros organismos), tratan de obtener de las personas, datos personales, claves bancarias o incluso, a veces, hacen ir a las personas hasta el cajero para, supuestamente, darles un crédito o beneficio y los hacen efectuar una operación en la que depositan en otras cuentas”, explicó.“Se busca prevenir este tipo de estafas, realizadas a través de la virtualidad o de manera telefónica. La División de Delitos Económicos, el equipo de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, junto a conocidos periodistas de diferentes lugares de la provincia, han ayudado en la campaña, para brindar este mensaje a la ciudadanía”, dijo Romero y puntualizó que la difusión del mensaje de prevención se podrá ver por medios de comunicación televisivos y redes sociales”.“Se trata de una advertencia dirigida a la ciudadanía para que no brinden datos personales o que cuando reciben un llamado sospechoso, deben colgar el teléfono para que no haya más víctimas de las estafas telefónicas, que en muchísimos casos, los perpetradores llegan a la casa de las víctimas”, resaltó la ministra de Gobierno al dialogar con Elonce TV.En referencia a este tipo de delito, Romero destacó que “es una nueva modalidad de delincuentes que ha asolado durante este año y medio de pandemia y que queremos frenar”, dijo y sostuvo: “en esto es central, la ayuda de los medios para difundir y prevenir a la ciudadanía”.Asimismo, la ministra remarcó que los estafadores apuntan a los adultos mayores, pero también, se han registrado víctimas jóvenes. “No hay edades, ya que los delincuentes se valen de la credibilidad que implica ser un agente de un organismo oficial. Sin embargo, se debe remarcar que no hay ningún banco ni organismo del Estado que pida datos personales o claves”, resaltó a Elonce TV.Finalmente, la ministra solicitó que ante una sospecha o intento de estafa, las personas se comuniquen con “el Servicio 911 o al 101, porque la policía hace los rastreos pertinentes para investigar estos hechos. En muchos casos, se ha descubierto a bandas de otras provincias que han actuado en Entre Ríos. Todos los datos que la ciudadanía pueda proporcionar a la policía, son útiles para las investigaciones de estos delitos”, concluyó Romero.