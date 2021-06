Sociedad Rural: Juan Diego Etchevehere es el nuevo director del distrito

Entre Ríos

El productor agropecuario Nicolás Pino, del Movimiento Compromiso Federal (MCF), fue electo nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), luego de imponerse al actual titular de la entidad, Daniel Pelegrina, y durante su mandato será acompañado por Marcos Pereda como vicepresidente.En nuestra provincia, en tanto, Juan Diego Etchevehere le ganó a Walter Feldkamp y se convirtió en el nuevo director titular del Distrito 7 (Entre Ríos) de la SRA, secundado por Beltrán Benedit como director suplente.Pino nació en Buenos Aires en 1964, es tercera generación de productores y realiza actividades de cría, engorde, genética y comercialización de ganado, además de haber ocupado dentro de la entidad todos los cargos previos a su candidatura a presidente (delegado, director, secretario y vicepresidente).“Hoy ganaron todos los socios de la Sociedad Rural Argentina, los que nos votaron y los que no lo hicieron, a quienes, les aseguro, tienen su lugar. A partir de mañana no habrá ‘ellos y nosotros’, somos todos socios y los convoco a trabajar muy duro para que se sientan parte de nuestra querida Sociedad Rural”, señaló Pino en sus primeras declaraciones como presidente.“Haber pasado de los históricos 600 votos a casi el triple, es el mejor indicador del interés, el deseo de participar y la necesidad de ser escuchados”, agregó.Pino, finalmente, prometió “trabajar juntos para cumplir con cada una de las propuestas de campaña para el bien de los productores, el campo y la sociedad”.El paranaense Etchevehere (productor agropecuario y abogado de 46 años), en tanto, es el hermano menor del ex presidente de la SRA y ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y desde muy joven desempeñó tareas gremiales, al punto que a los 20 años fue presidente del Ateneo de la SRA.“Trabajaremos intensamente para fortalecer a la Rural, escuchar todas las voces productivas de nuestra provincia y fijar posicionamientos gremiales claros en defensa de la producción en su conjunto”, le dijo Etchevehere ani bien se confirmó su victoria en Entre Ríos.