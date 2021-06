Educación presentó el mapa de presencialidad en todas las provincias

Sociedad Más localidades entrerrianas se suman a la no presencialidad durante esta semana

El cuadro de situación en las 24 provincias es el siguiente:

"La presencialidad no es una cuestión de deseo, sino que está vinculada a aspectos epidemiológicos y sanitarios. Hemos construido consensos que establecen la prioridad de la presencialidad con protocolos y cuidados en zonas de bajo, medio y alto riesgo, y se ha tomado la decisión de suspender solo en aquellos territorios o mínimas unidades geográficas que se encuentren en alarma o alerta epidemiológica", planteó el titular de la cartera, Nicolás Trotta.Hay dos variables que determinan la necesidad de poner en suspenso la presencialidad: la tasa de incidencia mayor a 500 casos, que indica la cantidad de contagios cada 100 mil habitantes en un período de 14 días; y la ocupación de camas UTI por encima del 80%, indicó el Ministerio de Educación a través de un comunicadoTrotta consignó que "actualmente, la Ciudad de Buenos Aires supera la tasa: se trata de un índice de 1050; lo mismo sucede en el caso de Córdoba, cuya tasa es de 1099 casos. Mendoza, por su parte, mantiene la tasa en 470 pero supera el 80% de ocupación de las camas de terapia".NO PRESENCIALIDAD en 121 distritos (en alerta epidemiológica, suspendido el dictado de clases presenciales; escuelas abiertas para estudiantes en revinculación). Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.Los distritos actualmente comprendidos en la Fase 2 son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzáles Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy Colón, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General Las Heras, General Lavalle , General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, Guamini, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz , Junín,La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln,Lobería, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Puán, Punta Indio, Quilmes, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez , Saavedra, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha,Tandil, Tapalqué, Tigre, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Vicente López, Villa Gesell y Zárate.PRESENCIALIDAD en 14 distritos. Son: Arrecifes, Benito Juárez, Castelli, Cnl. Dorrego, Cnl. Pringles, Grl. Arenales, Grl. La Madrid, Monte Hermoso, Olavarría, Rojas, Saliqueló, Tres Lomas y Villarino en fase 3; y San Cayetano en fase 4. La modalidad especial está excluida de la suspensión de presencialidad tal como lo establece el DNU con el consentimiento de las familias.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia durante esta semana. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en Ciudades grandes (Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Puerto Madryn) y Comarca Andina.PRESENCIALIDAD en parajes rurales, pequeñas localidades y en la Capital.PRESENCIALIDAD en el nivel inicial, primario y los dos primeros años de secundaria. Los últimos tres años de secundaria virtual.Incumple el DNU Vigente y la Resolución del Consejo Federal de Educación 394/2021 que determina esquema de Educación no presencial (a distancia) cuando la tasa de incidencia supera los 500 contagios cada 100 mil habitantes. En la actualidad, la tasa de la Ciudad duplica el indicador epidemiológico: la tasa de incidencia es de 1050.Reinició el lunes 31/05 con PRESENCIALIDAD ALTERNADA en Inicial, Primaria y Especial en toda la PROVINCIA y en localidades de menos de 30.000 habitantes (37,6 % de la matrícula).NO PRESENCIALIDAD en secundaria y clases remotas en localidades y/o conglomerados urbanos que superen más de 30.000 habitantes (62,4 % de la matrícula).Incumple el DNU Vigente y la Resolución del Consejo Federal de Educación 394/2021 que determina esquema de Educación no presencial (a distancia) cuando la tasa de incidencia supera los 500 contagios cada 100 mil habitantes. En la actualidad, la tasa de Córdoba es de 1099.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia por una semana más.Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en Paraná con Alerta Epidemiológica. El resto de la provincia está en Alto riesgo por lo tanto tiene PRESENCIALIDAD ADMINISTRADA. Los municipios tienen facultad para solicitar la NO PRESENCIALIDAD.Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provinciaSe garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.Se continúa con la misma organización.Período común: escuelas abiertasA. Inicial/Primaria: 1. Rurales (albergues o jornada extendida): presencial; 2. Urbanas: De baja matrícula: presencial. De alta matrícula: alterna día por medio.B. Secundaria: Estudiantes: Presencial. Docentes: virtual y solo asignaturas troncales presencial.C. Superior: bimodal según organización de cada institución.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia por toda la semana.Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia a través de actividades educativas mediadas por diferentes formas, soportes e instrumentos, para asegurar la continuidad pedagógica de los procesos educativos. Esto al menos por la próxima semana hasta que se estabilicen casos y mejore la vacunación.Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.PRESENCIALIDAD con MODALIDAD COMBINADA en nivel inicial, primaria y secundaria. Adultos y superior continúan con virtualidad. Hay entre un 30 y 35% de presencialidad diaria.Incumple el DNU Vigente y la Resolución del Consejo Federal de Educación 394/2021 que determinaesquema de Educación no presencial (a distancia) cuando la tasa de ocupación de camas UTI supera el 80%.PRESENCIALIDAD COMPLETA (45%).PRESENCIALIDAD ALTERNADA (55%). Esta situación se mantiene desde el 09.03. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provinciaSe garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.PRESENCIALIDAD con modalidad combinada en localidades donde se observa menor cantidad de casos o descenso de los mismos. Solamente se puede volver en algunas ciudades de zona andina y algunas localidades y comisiones de fomento de la zona sur.Clases y actividades presenciales, exclusivamente en nivel Inicial y Primario, en las siguientes localidades: San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Cerro Alto, Pichi Leufu arriba, Pichi Leufu abajo, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ministro Ramos Mejía, Guardia Mitre, General Conesa, El Cuy, Ñorquinco, Aguada de Guerra, Aguada Guzmán, Cerro Policía, Comicó, El Cain, Mencué, Naupa Huen, Ojos de Agua, Pilquiniyeu, Pilquiniyeu del Limay, Prahuaniyeu, Río Chico- Río Chico abajo, Villa Llanquin, Villa Mascardi, Yaminue, Paso Flores, Corralito.PRESENCIALIDAD CUIDADA en toda la provincia, a excepción de dos departamentos de Metan y Rosario de la Frontera que tienen NO PRESENCIALIDAD. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia. Continúan hasta el próximo viernes 4 de junio con virtualidad dadas las condiciones epidemiológicas. Se aspira administrar la segunda dosis de vacunación durante la semana próxima a los docentes de la zona rural y departamentos alejados para comenzar a la siguiente semana con presencialidad administrada en la ruralidad. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia en la próxima semana. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.A partir del 7/6 presencialidad inicial, primario y especial y el 14/6 el secundario.PRESENCIALIDAD COMBINADA en 5 Localidades y PRESENCIALIDAD PLENA en 14 localidades.El resto de las localidades continúan con EDUCACIÓN A DISTANCIA (NO PRESENCIAL); se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provinciaSe garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia hasta nueva disposición.Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.PRESENCIALIDAD administrada. Bimodalidad en burbujas de 12 estudiantes toda la Provincia. Riesgo Alto.Adhirió al DNU. Formato de escolarización combinada en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (en las tres ciudades de la Provincia y en los establecimientos rurales)Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.NO PRESENCIALIDAD en toda la provincia hasta el viernes 4. Se monitorea la situación epidemiológica (hoy en alerta todos los departamentos) y se espera poder retomar sectorizando a partir del lunes 7 si cesa la alerta en algunos departamentos.Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.