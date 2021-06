ASPI: en qué consiste el nuevo plan de restricciones que analiza el gobierno

¿En qué consiste?

El gobierno evalúa la puesta en marcha de un ASPI, es decir, de un Aislamiento Selectivo Planificado e Intermitente. Se trata de una opción que podría aplicarse luego de otras como el Aislamiento (ASPO) y el Distanciamiento (DISPO) Social, Preventivo y Obligatorio. Aunque la sigla parezca nueva, en verdad, retoma una idea original planteada en julio de 2020 por un grupo de investigadores del Conicet, que combinaron conocimientos provenientes de la modelación y el análisis matemático con las ciencias sociales. En síntesis,. Consideran que otorgar previsibilidad en un contexto de incertidumbre puede ser clave, ya que“La propuesta de un ASPI la propusimos en julio del año pasado y desde ese momento la compartimos en diferentes reuniones de asesoramiento con diferentes jurisdicciones. A partir de la emergencia del tema, preparamos un documento mucho más formal que entregamos la semana pasada a todas las autoridades con las que tenemos contacto, tanto a nivel municipal, provincial y nacional”, explica Daniel Feierstein, investigador del Conicet y uno de los impulsores del proyecto.El ASPI es un aislamiento “selectivo”, es decir, que. Con esto, las medidas no tienen que ser en todas las jurisdicciones al mismo tiempo, sino que pueden permanecer por más días en áreas epidemiológicas más comprometidas. Asimismo es “planificado”, por lo tanto,. Y, por último, es “intermitente”,. En cierta medida, la puesta en marcha de un ASPI podría ir en consonancia con la orientación que tuvieron las últimas medidas del gobierno. En el último DNU, el Ejecutivo propuso un lapso de restricciones estrictas por nueve días y luego, a partir de este lunes, un retorno a la fase previa con un esquema de actividades diferenciadas según la situación epidemiológica en cada territorio.“El ASPI es un modelo teórico que planteamos hace meses junto a Rodrigo Castro y otros colegas que podría probarse. Se trata de una lógica intermitente y selectiva, que supone que los meses se organicen a partir de tiempos de cierres y de aperturas”, propone Feierstein.Luego, el docente de la UBA y la Untref continúa con un ejemplo: “La dinámica que se proponía era más o menos así: podíamos cerrar nueve días para cortar la propagación y abrir 20 para estimular la economía. Este mismo proceso podría repetirse durante algunos meses”. Según los cálculos de los especialistas,. Son diferentes modelos que podrían funcionar si se respetan a partir de una sucesión cíclica.“La estrategia está pensada para demoler una curva alta y llevarla a niveles lo suficientemente bajos como para que se pueda eliminar la circulación comunitaria, manteniendo controlada la cantidad de casos mediante rastreo y aislamiento de contactos estrechos”, expresa Rodrigo Castro, el otro Investigador del Conicet que propuso la iniciativa.“Plantea un objetivo claro tras el cual alinearse, permite medir los éxitos alcanzados al finalizar cada ciclo y sobre todo podría eliminar de la ecuación muchos factores de incertidumbre que han venido debilitando el nivel de compromiso social necesario para que durante los períodos de cierre se logre reducir los contagios de manera significativa”, sostiene el referente del Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Exactas y Naturales (UBA).El plan de restricciones y flexibilizaciones intercaladas por territorio y área de incidencia, es decir de cuarentenas estrictas con fechas concretas, procura el cumplimiento de varios objetivos. Por un lado,“Creo que es implementable si hay voluntad y consenso político. La comunicación clara, unificada y abundante del cronograma de ciclos de cara a la población es crucial, y eso requiere de convicción y de acuerdos sostenidos a mediano plazo”, plantea Castro.Desde esta perspectiva, apunta Feierstein: “Su implementación es totalmente viable y oportuna en el momento actual. Hubiera sido mejor antes pero no deja de ser un buen contexto para hacerlo. Requiere de un carácter planificado, de manera que no sería efectivo si se declaran las restricciones un día antes de ser implementadas. El objetivo es adelantar las medidas con tiempo para que la sociedad pueda organizarse, según los cierres y las aperturas”. Luego completa: “Podría contribuir muchísimo al construir mayor previsibilidad y planificación. Puede funcionar como un aporte a la organización económica de cualquier empresa, laboral de cualquier trabajador e, incluso, a la salud mental de la población”.Contar con un calendario, en este sentido,. Asimismo, un ASPI podría generar, nuevamente, un consenso alrededor de las medidas de cuidado para mitigar esta nueva ola que pone en jaque al sistema sanitario y que ocasiona un promedio de 500 muertes en cada jornada, publica el diario