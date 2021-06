Concordia: "La situación es preocupante y hay que bajar la circulación"

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, dialogó con el programa, de, y explicó cuál es la situación epidemiológica actual en esa ciudad.En ese sentido, comentó que “el sábado a la noche las autoridades provinciales me llamaron para preguntarme cómo estaba la ciudad, estaban preocupados por la presencialidad en las aulas. Nos pusimos de acuerdo junto con el COES para pedir que las clases sigan virtuales y no presenciales. Tomamos otras medidas por la cantidad de casos que tiene Concordia. Hay muchos fallecidos, sobre todo jóvenes, algo que antes no teníamos”.“Dispusimos que la circulación sea hasta las 20 y se retome a las 6 del día siguiente. La actividad comercial y gastronómica funciona igual que Paraná. Gimnasios, clubes e institutos de danza no pueden abrir durante esta semana, los deportes grupales no están permitidos y las actividades religiosas tampoco”, dijo.Estas medidas “provocaron que un grupo de 30 o 40 personas se manifieste frente a mi casa. Es una decisión que tomamos entre todos, junto al COES”.“Hace prácticamente nueve días que no bajan los casos en Concordia, tenemos cerca de 200 casos por día. Necesitamos bajar los contagios, los hospitales están trabajando a cama caliente. Es preocupante la situación que se está viviendo. Sabemos de la situación económica, por eso se tomaron distintas medidas fiscales y económicas, pero sabemos que tenemos que bajar la cantidad de casos. La única manera es bajar la circulación en Concordia, sobre todo en lugares cerrados”, remarcó.“El viernes 21 de mayo, antes de que se anuncie la suspensión de clases, tuvimos 141 burbujas escolares aisladas, esto hay que multiplicarlo por 15, que son las personas que componen cada burbuja: 13 alumnos y 2 docentes. Eso es solo en el ámbito de la educación. No quiere decir que haya 2000 contagios, pero si aislados”, indicó.Comentó que más allá de las restricciones que se implementaron la semana pasada, “hasta las 18 fue casi incorregible la actitud de los concordienses en cuanto al movimiento que había en la ciudad. Trabajamos con las fuerzas policiales, pero fueron días tremendos. No obstante, hoy fue el día de menos movimiento que tuvimos. La conciencia está cambiando”.“Las decisiones que se toman con el COES son previamente estudiadas, tienen un por qué, no son un capricho. Son tomadas con seriedad”, agregó.Comentó que el viernes anunciaron una serie de medidas para aliviar a los afectados por la pandemia. “Habrá una eximición de tasas comerciales para todos los pequeños contribuyentes por tres meses a partir de mayo. Habrá descuentos especiales según la categoría. Habrá una desgravación impositiva en la tasa comercial de los meses de mayo, junio y julio para comerciantes y empresas que no superen el mínimo general. Para entidades deportivas hay eximición de tasas sanitarias durante mayo y junio. Se creó un Fondo de Emergencia Económica para pequeños comerciantes. Pusimos una línea de créditos a tasa cero de hasta 60 mil pesos, con tres meses de gracia, entre otras cosas”, manifestó.Confirmó que el miércoles habrá vacunación para docentes en Concordia.