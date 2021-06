Covid: Ministra de Salud de Santa Fe pronosticó un mes de junio "súper complejo"

"No sabemos si llegamos al pico. Ojalá la curva de contagios se esté amesetando, pero por lo pronto vamos a tener un junio súper complejo", afirmó este lunes la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, al referirse al comportamiento de la pandemia en Santa Fe.



"Cualquier respuesta del sistema de salud resulta insuficiente porque la agresividad del virus es muy alta", dijo. En ese sentido, y al finalizar hoy las restricciones que se impusieron a nivel nacional hace nueve días volvió a apelar a "la responsabilidad ciudadana para circular sólo para lo esencial".



La máxima autoridad del área Salud señaló que el comportamiento del virus "es tan tórpido, rápido, es un latigazo muy fuerte. Por eso uno puede pensar que quizás pueda durar menos en el tiempo, pero por lo pronto vamos a tener un junio súper complejo. No sabemos si los 3.607 casos que se dieron este fin de semana fueron el pico o si tendremos cifras mayores. Ya con el aumento de camas y el esfuerzo que se hizo, todo es poco ni alcanza porque la virulencia del virus es tan grande que se requiere más respuesta".



"En ese sentido hay que agradecer enormemente a los equipos de salud, a todos los que están al frente de esto de una manera increíble", añadió.



En declaraciones a LT8, la ministra de Salud también se refirió a la intención del gobierno provincial de comprar vacunas por fuera de las negociaciones que lleva adelante Nación. "La decisión política de comprar vacunas está. La posibilidad está, pero hay situaciones donde no se ve un horizonte claro para comprar algo serio y de calidad. Ahí es donde pueden haber trabas y puede ser difícil avanzar. Hay puertas abiertas en la negociación. La gran salida de la pandemia es la vacunación. Están llegando vacunas. pero si estas mismas empresas no entregan a Nación o a otros países es difícil que nos entreguen dosis a tiempo a nosotros".



"Estamos haciendo negociaciones con otras provincias para adquirir vacunas de calidad. El tema no es el número de dosis que podamos conseguir, sino que se consigan y que sean de calidad. Saber que estamos trayendo un producto de calidad"



Al ser consultada sobre cómo se desarrolla la campaña de vacunación, Martorano aseguró: "Viene muy bien. Se organizó en el verano. En enero y febrero no se podía avanzar porque había resistencia para vacunarse. Estamos colocando 25 mil por día y con capacidad para aumentar más. Más del 60 por ciento de la población objetivo está vacunada. En esta semana los geriátricos tendrán las segundas dosis. También se están colocando segunda dosis de AstraZeneca. También se están completando primeras dosis para el personal de seguridad que faltaba un 50 por ciento".



