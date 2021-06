Liga de Intendentes del PJ repudió manifestación en el domicilio de Francolini

Desde la Liga de Intendentes del PJ emitieron un comunicado para manifestar repudio a manifestaciones realizadas en la puerta de la casa del intendente de Concordia, Alfredo Francolini.



“Hacemos pública una manifestación de repudio a la actitud de quienes convocan y organizan marchas con acciones directas en los domicilios particulares de quienes tienen responsabilidades de gobierno”, indicaron.



Asimismo, señalaron que “situaciones como la que ya le tocó experimentar al Gobernador, Gustavo Bordet, se vuelven a repetir -ahora- en la ciudad de Concordia, donde un grupo de manifestantes acudieron al domicilio particular del intendente, Alfredo Francolini”.



“Brindamos nuestro apoyo al Intendente y a todos aquellos que trabajan junto a él y tienen el deber indelegable de proveer, con las herramientas a su alcance, al cuidado de la salud del conjunto de la población concordiense”, agregaron.



“Las medidas implementadas no tienen otro fin que no sea el de cuidar y proteger al conjunto de la población y se adoptan, al igual que en otras localidades de esta y otras provincias, en función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria”, señalaron.



La ciudad de Concordia “presenta cifras preocupantes y una realidad en la que lamentablemente mueren vecinos y vecinas como consecuencia de la covid-19”.



“Es por ello que apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía no sólo para cumplir las medidas dispuestas sino también a mantener la pacífica convivencia, ya que, la libertad para expresarse tiene como límite infranqueable el respeto a las personas”, manifestaron.



“No pueden avalarse acciones de quienes excedan dichos límites, al mismo tiempo que ponen en riesgo el sistema sanitario y la salud del conjunto de la población”, remarcaron.



Firman:



Martín Oliva (Concepción del Uruguay), Adán Bahl (Paraná), Claudia Monjo (Villaguay), Martín Piaggio (Gualeguaychú), Lucas Larrarte (San Salvador), Gerardo Chapino (Federal), Adriana Meza (Los Conquistadores), Antonio Rodríguez (San Jaime), Ariel Stucker (La Criolla), Ariel Weiss (Colonia Avellaneda), Cesar Simino (San Gustavo), Damián Arévalo (Feliciano), Daniel Benítez (Puerto Yeruá), Diego Plassy (San Julián), Edgardo Almada (Colonia Ayuí), Fabián Constantino (Gilbert), Fabián Menescardi (Galarza), Fernando Viganoni (San Justo), Gabriel García (Villa Paranacito), Juan Romero (Villa Dominguez), Julio Rubén Pintos (Pueblo Liebig), Leonardo Hassel (Larroque), Liliana Landra (Tabossi), Luis Alberto Schaaf (Rosario del Tala), Luis Gaioli (Hernández), Luis Hernán Niz (Villa Mantero), Luis Siebenlist (Aranguren), Martín Ruíz (Pueblo Brugo), Luciano Schultheis (Aldea San Antonio), Ricardo Sandoval (Pronunciamiento), Sergio Martínez (General Campos), Silvina Domé (Villa Clara), Gabriel Heraldo Barbara (Colonia Elía), Gerardo Heberlein (Seguí), Gino Mesquida (Piedras Blancas), Gustavo Bastián (San José), Sabrina Olano (Ceibas), Gustavo Roldan (Ibicuy), Hugo Ramírez (Aldea Brasilera), Juan Amavet (Santa Anita), Juan Carlos Darrichón (Diamante), Juan Diego Conti (Maciá), Marina Canteros (Conscripto Bernardi), Ricardo Bravo (Federación), Marcelo Gimenez (Ubajay).