Agmer definió un paro de 48 horas y un día de trabajo virtual para esta semana

El Plenario de Secretarios Generales de Agmer se reunió este domingo para debatir y resolvió un paro de 48 horas para esta semana.



En ese sentido, informaron que “se rechazan los anuncios realizados por el gobierno” e indicaron que se realizará paro los días lunes 31 de mayo y martes 1 de junio.



“Es como medida de prevención y cuidado de nuestra salud. Demandamos la continuidad del trabajo escolar en forma virtual en el ámbito provincial y cronograma concreto de vacunación para las y los trabajadores de la educación y del personal no docente”, señalaron.



Asimismo, informaron que “se resolvió sostener las tareas no presenciales el miércoles 2 de junio para aquel grupo de trabajadores y trabajadoras que deban prestar sus servicios en las escuelas, según lo dispuesto por la Resol. 1380/21 y 1381/21 del CGE. Esto es por no encontrarse dadas las condiciones mínimas de bioseguridad y salubridad laboral, dado el actual nivel de transmisión del covid-19 en nuestra provincia”.