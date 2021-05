Covid-19: los laboratorios con los que Argentina negocia la provisión de vacunas

Acuerdo con Cuba

Política Vizzotti avanza en Cuba con negociaciones para obtener vacunas contra el Covid19

Contratos

, en momentos en que se registran picos de casos en el país a raíz de la segunda ola de la pandemia.Si bien el contrato con Cansino Bio aún no fue rubricado por las partes, en los despachos oficiales mantienen la expectativa de que se avance en los términos de la negociación debido a que las dosis elaboradas por el laboratorio chino se encuentran en la fase 3, que consiste en las pruebas de eficacia y seguridad."El presidente Alberto Fernández nos ha pedido gestionar y adquirir todas las vacunas posibles y ese es nuestro trabajo cotidiano en el Gabinete", destacó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones aEl ministro coordinador resaltó que el "nuevo acuerdo con CanSino es muy importante ya que se trata de una vacuna de una sola dosis que nos va a permitir impulsar la campaña de vacunación", dijo al reiterar que el objetivo es "proteger a la población y superar la pandemia"."En los últimos días se ha acelerado mucho la llegada de vacunas y estamos focalizados y acercándonos al primer objetivo, que es completar la vacunación de la población de riesgo. Estamos llevando a cabo la campaña de vacunación más grande de la historia argentina con el esfuerzo de todos y todas en cada rincón de nuestro país", ponderó el funcionario., había aclarado Cafiero durante la última semana.El laboratorio CanSino Biologics tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de vacunas y en 2017 ya había desarrollado una inmunización contra el ébola, un virus letal que apareció en 1976 y que tiene una alta tasa de mortalidad.De concretarse, el convenio con CanSino Bio se sumaría a los otros cinco acuerdos que el Estado argentino tiene firmados con distintos laboratorios alrededor del mundo para robustecer el plan de inmunización que lleva adelante el Estado nacional.Además, el Gobierno mantiene conversaciones con“Hablamos del proyecto común y de trabajar no sólo para poner en valor una vacuna totalmente desarrollada, producida y aplicada en Latinoamérica, sino también hacerlo en otros ejes de lo que es salud y la ciencia y tecnología”, señaló la ministra, quien se encuentra en Cuba junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini.A través de un comunicado de prensa, Vizzotti dijo que se "está trabajando fuerte para estrechar los lazos, acceder a la vacuna, pero sobre todo colaborar en todo lo que pueda, tanto desde lo que es la provisión de insumos, la posibilidad de la compra y el apoyo para escalar la producción".Al no haber concluido esa fase de prueba, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no intervino todavía para la evaluación, posible aprobación y contratación de ese inmunizante, había indicado ael embajador argentino en ese país, Luis Ilarregui.En tanto,, por lo que todavía no se encuentra en el mismo estatus que las vacunas de Cuba, indicaron a esta agencia fuentes oficiales.Al respecto, expertos israelíes se habían reunido a mediados de mayo con Vizzotti para planificar esos estudios.Los laboratorios son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V); AstraZeneca; Fundación GAVI (que distribuye AstraZeneca a través del mecanismo Covax), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD.