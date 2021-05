Ministerio de Salud denunció a Bullrich por dichos sobre negociación con Pfizer

El Ministerio de Salud denunció ante la Justicia a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por haber sugerido irregularidades en la negociación con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus, al considerar que esos dichos "pueden atentar contra la confianza de la población y podrían impactar en las negociaciones en curso".La presentación fue formalizada anoche por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini, informaron fuentes oficiales.En la denuncia, se pide que se investigue si la presidenta del PRO cometió un delito al efectuar declaraciones en las que denunciaba que el contrato con la farmacéutica Pfizer no había avanzado por "conductas que podrían ser penalmente reprochables, por parte del exministro de Salud de la Nación" Ginés González García.La denuncia se basa en parte de una entrevista realizada el domingo 23 de mayo en el programa televisivo “La Cornisa” , en el que Bullrich denunció que uno de los contratos para adquisición de vacunas contra el coronavirus no habría avanzado por la intención de Ginés González García de "intentar tener un retorno".Tras esas declaraciones, el laboratorio Pfizer emitió un comunicado sosteniendo que "no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento".En el texto de la denuncia, el Ministerio de Salud pide que se investiguen las declaraciones de Bullrich porque "pueden configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña, y además, podrían impactar en las negociaciones en curso"."En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados", dice la denuncia."Las acusaciones realizadas respecto de las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19, pueden tener un gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación, y allí radica la gravedad institucional que nos convoca", dice el texto y agrega: "Estos ataques pueden tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el proceso de vacunación".Asimismo, se recuerda que desde la Secretaría de Gestión Administrativa de la cartera de Salud "se han llevado a cabo, y continúan llevándose a cabo negociaciones con el laboratorio involucrado, a los fines ampliar la provisión de vacunas contra el virus SARS-COV-2".