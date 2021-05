Anses reconocerá hasta 3 años de aportes por hijo a mujeres en edad de jubilarse

Las eventuales beneficiarias son mujeres que están en edad de jubilarse, pero no pueden hacerlo por carecer del requisito de 30 años de servicios requeridos entre sus aportes.El organismo busca así una salida para permitir la jubilación de esas mujeres, como en su momento ideó la moratoria para que millones de personas pudieran acceder al beneficio, durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner.El 44% de las mujeres en edad jubilatoria no puede acceder a un beneficio previsional, según los registros del organismo.Esto se debe a la informalidad, el desempleo y los años que estuvieron alejadas del mercado laboral por embarazo, lactancia y cuidado de los hijos.La decisión permitirá que, de inmediato, 155.000 mujeres, de entre 60 y 64 años, se puedan jubilar.El tema está siendo analizado en el marco del "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado", indicaron fuentes de organismo a la agencia NA.Uno de los factores principales que explican esta situación es que, a lo largo de su vida, el mercado de trabajo formal generó más dificultades para insertarse a las mujeres que a los varones, de acuerdo con el análisis oficial.El plan en estudio combina tres modalidades que disminuyen brechas en el sistema de la seguridad social de ahora en adelante.También permitirá el acceso inmediato a un beneficio jubilatorio para gran parte de las mujeres adultas mayores, muchas de las cuales no tienen ingresos.Reconoce, a los fines jubilatorios, un año por hijo/a para mujeres y personas gestantes con hijos/as nacidos/as vivos/as o adoptados siendo menores de edad.A las mujeres que hayan sido titulares de AUH (y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses) se les computarán dos años adicionales.Y, en el caso de las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá ese plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación.Desde la Anses, consideran que el programa constituirá una "política de justicia social y equidad, que amplía la protección de los derechos de las mujeres al momento de su jubilación".Y sostienen que se alinea con "las mejores experiencias internacionales en la búsqueda de equidad de género en materia de seguridad social".El programa busca compensar la brecha de años de aportes generada por las tareas de cuidado, reconociéndolas como períodos de servicio.Está destinado a reparar las "condiciones de desprotección de una población que, históricamente, ha sufrido las consecuencias directas de las desigualdades en el acceso al mercado laboral, así como obstáculos y una mayor precarización por cuestiones de género", indicaron.