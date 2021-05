Feliciano: Eximen de pago de tasas a contribuyentes afectados por restricciones

El intendente de San José de Feliciano decidió eximir del pago de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Seguridad y Profilaxis a todos los contribuyentes que se vieron afectados por las medidas de confinamiento dispuestas a nivel nacional por el presidente Alberto Fernández para contener el avance de los contagios de COVID-19.



Cabe recordar que el sábado 22 el gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto provincial Nº 1115 por el cual Entre Ríos adhiere “a todas las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional”. Se trata de un confinamiento que arrancó el sábado 22 y que se extenderá hasta este domingo 30.



Luego de este periodo de confinamiento estricto, volverán a estar vigentes las mismas medidas que se aplicaban hasta el viernes, pero durante el fin de semana del 5 y 6 de junio próximo también se implementará el endurecimiento en las zonas más críticas.



En ese contexto, el intendente de Feliciano, Damián Arévalo (PJ), dispuso eximir del pago de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Seguridad y Profilaxis, correspondiente al periodo mayo 2021, a todos los contribuyentes cuya actividad este incluida en el DNU N° 334/2021 como “no esencial” y que por ello no haya podido explotar su actividad comercial en su modalidad habitual.



“Es un esfuerzo que se hace pensando en los comercios más pequeños o emprendedores que de alguna manera esta pequeña ayuda permitirá atemperar el impacto de las medidas sanitarias tomadas para el cuidado de la población”, razonó el jefe comunal. “Haremos un esfuerzo –agregó– por los comerciantes que no pueden abrir sus puertas”.



La iniciativa, que Arévalo elevará al Concejo Deliberante, dispone “la prórroga de la exención para el caso de que las restricciones decretadas perduren más allá del plazo establecido en la normativa”, supo Entre Ríos Ahora.



En el proyecto se señala que “si bien la medida preventiva dispuesta por el Gobierno Nacional resulta absolutamente necesaria para neutralizar la propagación de la enfermedad, en la situación de la fase actual de contención, siendo inalienable del Estado, esto ha ocasionado efectos colaterales negativos en la actividad económica productiva del país en general y de nuestra ciudad en particular, paralizando o disminuyendo diversas actividades, ocasionando nulos o escasos ingresos por ventas y/o servicios, dificultando o impidiendo a diversos contribuyentes el pago de sus obligaciones tributarias”.



Y por eso “resulta indispensable adoptar medidas tendientes a atenuar los efectos de las restricciones actuales, principalmente sobre aquellos sectores productivos más sensibles; cuyos emprendimientos en la mayoría de los casos forman el único ingreso familiar y han continuado afrontando diversos costos fijos como alquileres, servicios de energía, comunicación, entre otros”.



Arévalo argumento que la actividad económica ha debido “afrontar” distintas dificultades en medio de la pandemia, por lo que “resulta necesario aliviarlos en los rubros concordantes de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Seguridad y Profilaxis", y que “resulta imperioso atender de modo excepcional la situación de los comerciantes que durante el periodo fiscal comprendido entre el 1/05 al 31/05 no han podido explotar en su totalidad su actividad comercial”.