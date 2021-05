Rogel recodó a Varisco: “Quería transformar la realidad en un lugar mejor”

El ex diputado Nacional Fabián Rogel recordó al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, y su transitar juntos en la Unión Cívica Radical (UCR).Sergio Varisco, falleció este jueves a los 60 años de edad. El ex intendente, estaba internado en Paraná, a raíz de una neumonía que complicó su salud, luego de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica.“Compartí con Varisco los 40 años que transité en la política, es un dolor muy grande. Estudiamos juntos Derecho y en el retorno de la democracia, después de Malvinas, estuvimos realizando afiliaciones al partido” , rememoró Rogel, a“Transitamos momentos difíciles y angustiosos como fue la retirada del gobierno seis meses antes de Alfonsín; Varisco tenía una formación muy apegada al itinerario alfonsinista”, mencionó.“Se pierde un ser humano que pensaba en la transformación de la realidad, y quería que su ciudad, provincia y país fueran mejor”, sostuvo. En esta ocasión, Rogel rememoró que tuvieron diferencias y “conformamos una interna”. “Ambos teníamos un apasionamiento muy fuerte por la historia argentina y el radicalismo”, sumó.“Varisco tenía una gran vocación de poder y le preocupaba que el partido piense en candidatos que no eran radicales, es un partido con problemas de identidad. Coincidiamos en que el Radicalismo sufría un problema de identidad, porque se fue corriendo a sectores de Derecha, algo ajeno a cómo nació el partido”.