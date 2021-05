La dirigencia política despidió al ex intendente Varisco: los mensajes

Quiero despedir a Sergio Varisco, un político de raza y un hombre de la democracia.

Más allá de públicas y notorias diferencias políticas, es justo reconocer que se trató de un digno adversario con quien competí en las elecciones del año 2003. pic.twitter.com/8wnmSWCP6b — Jorge Pedro Busti (@JorgeBusti) May 27, 2021

FALLECIÓ SERGIO VARISCO

Hago llegar mi saludo a familiares, amigos y correligionarios. Rescato, por sobre cualquier circunstancia, que fue dos veces elegido por el voto popular como Intendente de #Paraná. Fue un hombre de la democracia y siempre estuvo sujeto a sus instituciones. — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) May 27, 2021

Pesar por el fallecimiento de Sergio Varisco, mi acompañamiento a su familia y amigos pic.twitter.com/zkwHloQBTL — Atilio Benedetti (@atiliobenedetti) May 27, 2021

Un repaso por la carrera política de Varisco

Falleció Sergio Varisco, Ex- Intendente de Paraná. Dirigente de la UCR.



Envío mis condolencias a sus familiares, amigos y copartidarios en este difícil momento. — Julián Jarupkin (@JJarupkin) May 27, 2021

su deceso fue confirmado apor parte de allegados y el entorno cercano al ex mandatario municipal, quien estaba internado a raíz de una neumonía que complicó su salud, luego de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica."Más allá de públicas y notorias diferencias políticas, es justo reconocer que se trató de un digno adversario con quien competí en las elecciones del año 2003", señaló Busti. Y agregó: "Siempre me sorprendió su capacidad y vocación militante: en esa campaña, cada vez que yo llegaba a un pueblo o localidad entrerriana, por más pequeña que fuera, todos me decían que Varisco ya había estado previamente"."En tiempos de grietas, es importante recordar que con su padre, don Humberto, también me unió una relación de respeto y trabajo en conjunto, cuando él fue intendente y yo gobernador. Mis sinceras condolencias a su madre, a su hija, a sus seres queridos y compañeros de militancia", subrayó el exgobernador.también rescató los mensajes del intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y el dirigente radical, Atilio Benedetti.Sergio Varisco fue un político, miembro de la Unión Cívica Radical. Diputado nacional por Entre Ríos (2005-2009), ocupó la intendencia de Paraná entre 1999 y 2003, resultando nuevamente electo para el cargo en 2015 por Cambiemos, desempeñándolo desde el 10 de diciembre hasta diciembre de 2019.Fue además candidato a gobernador de la UCR en 2003, sin resultar electo.En 2019, confirmó su precandidatura para la reelección en la intendencia de Paraná, debiendo competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Emanuel Gainza, del partido Propuesta Republicana (PRO), en la interna de la alianza Cambiemos.En las elecciones primarias del 14 de abril de 2019, Varisco derrotó por amplio margen a Gainza y se ubicó en segundo puesto en el total de candidatos (por detrás del justicialista Adán Bahl), siendo de este modo candidato de la alianza Cambiemos para las elecciones generales del 9 de junio.