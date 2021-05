Afirman que bajó la circulación un 70% en el primer día hábil de restricciones

El Gobierno informó hoy que la circulación de vehículos disminuyó entre un 66 y un 73% en el primer día hábil del confinamiento, mientras que anticipó que adoptará medidas para evitar los congestionamientos por los controles y mejorar el desplazamiento de las personas que realizan actividades esenciales.Este miércoles, al analizar el impacto de las nuevas restricciones por la suba de casos en la segunda ola de coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que la baja de circulación en los últimos días fue "notoria" y precisó que los registros de "las transacciones con la tarjeta SUBE y de la movilidad de las autopistas en el AMBA son muy bajas".Por su parte, Diego Giuliano, vicepresidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), detalló que el fin de semana pasado la circulación fue solo del 27% en relación a un día normal y destacó que hubo un "acatamiento importante" sobre el uso del transporte público habilitado solo para los trabajadores esenciales."Hubo un cumplimiento muy importante en materia de reducción de la circulación, porque todos interpretamos la situación en la que se encuentra la pandemia", planteó el funcionario en declaraciones radiales.En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que en "los cuatro días de feriados hubo escasísima circulación, que osciló entre un 66% menos hasta un 73% menos de circulación".Por otro lado, la funcionaria dijo que se realizará un balance para analizar qué hacer para mejorar la circulación de las personas que realizan actividades esenciales y deben pasar por los accesos monitoreados por las fuerzas de seguridad, donde se vienen produciendo importantes demoras."Hoy por supuesto hay mayor circulación de personas que aparentemente son esenciales y han querido llegar a la ciudad para poder realizar su tarea. No tenemos los datos del día de hoy, veremos al final del día cuál es el balance de infractores, imputados y vehículos secuestrados y también el balance que haya que hacer para mejorar la circulación", expresó este miércoles Frederic en declaraciones al canal TN.Por último, fue consultada sobre el retorno a sus hogares de las personas que decidieron viajar durante estos últimos cuatro días del fin de semana largo por los feriados."Como he venido diciendo, la gente no puede volver -antes del 31 de mayo- sin tener ninguna infracción. Y esto es variable porque el que define la sanción es el juzgado que interviene y tienen criterios distintos, en algunos se labra una infracción, en otros una imputación penal y en otros el secuestro del vehículo", señaló.