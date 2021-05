Quienes viajaron por turismo “pueden volver pero tendrán una infracción”

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró este martes que las personas que salieron de sus jurisdicciones por el fin de semana largo pero sin el correspondiente permiso para circular -por no ser esenciales- podrán volver “pero van a tener una infracción”.



El viernes una importante cantidad de personas se movilizó por las rutas antes de que entrara en vigor el decreto con las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno. A raíz de esta situación, la funcionaria dijo el lunes: “Los que se fueron de vacaciones el fin de semana no van a poder volver. Si lo intentan, van a tener que afrontar una causa penal”, expresó en radio Futurock.



En la misma línea se había expresado el secretario Eduardo Villaba: “La restricción establece eso, que las personas no se muevan de sus casas o lo hagan dentro del rango de su domicilio”, precisó en Radio Mitre. Y aclaró: “Aquellos que hayan viajado lejos de su domicilio o emprendido accesiones de turismo no van a poder regresar hasta que finalice el decreto, el 30 de mayo”.



No obstante, este martes la ministra de Seguridad aclaró que “la gente puede volver pero va a tener una infracción”.



También detalló que “con una única pasada sin permiso o con un permiso que no corresponde para la situación, depende de la jurisdicción, puede estar imputada la persona, puede haber un secuestro de vehículo o puede haber un acta de intimación”.



Según la funcionaria, todo dependerá de lo que decida el juzgado a cargo. “La decisión no es de la Policía ni de la Gendarmería ni de la Prefectura”.



“Si vuelve desde su domicilio y va a trabajar y es esencial no va a tener ningún problema, el problema es si vuelve de un lugar que no es su domicilio, ahí sí va a ser, seguramente, mínimo imputado en una causa penal”, repitió Frederic en América 24.



Tras la entrada en vigencia del decreto presidencial, las personas que circulen o utilicen el transporte público deberán ser esenciales, portar el certificado de circulación y su documento de identidad y los papeles del vehículo, mientras que los que no son esenciales podrán circular hasta las 18 y en cercanías a su domicilio.



Desde el sábado pasado el Gobierno dispuso nueve días de confinamiento estricto para todos los distritos del país que estén en Alto Riesgo o Alarma epidemiológica. Esto comprende al AMBA y a más de 100 distritos de todas las provincias de la Argentina con excepción de La Rioja.



Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Esto significa que se renueva el DNU firmado hace tres semanas ya que el Congreso no llegó a sancionar la ley enviada por el Ejecutivo para regular las medidas.



Un dato clave es que, si bien el 31 de mayo se retoman las restricciones como regían hasta hoy, el fin de semana del 5 y 6 de junio se volverán a restringir las actividades en las zonas más críticas, es decir, confinamiento estricto nuevamente, solamente por esos dos días.