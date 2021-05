Bordet anunció medidas de alivio fiscal para rubros afectados por restricciones

Responsabilidad de gobierno

Medidas integrales

El gobernador Gustavo Bordet calificó a la situación generada por la segunda ola de la pandemia como "sumamente crítica” y adelantó que "se tomarán medidas de" para los sectores afectados por las restricciones.El mandatario provincial valoró la decisión del presidente Alberto Fernández de destinar “66.500 millones de pesos para paliar la situación de los sectores que resulten afectados por la pandemia”, y sostuvo que se trata fundamentalmente de “los sectores de servicios, operadores turísticos, hoteles, gastronomía y algunas otras actividades”.“La industria y el agro no detienen sus actividades, tampoco la construcción. Entonces se focaliza la ayuda justamente en quienes tienen este tipo de inconvenientes producidos por las medidas restrictivas", explicó.Además resaltó que "el ATP va a volver a cubrir parte de los salarios de quienes resulten afectados y desde la provincia vamos a tomar medidas de. Agregó que "los municipios también siempre toman medidas similares".Por otra parte se refirió a los controles para el cumplimiento de las medidas establecidas en el nuevo DNU y adelante que desde la provincia se trabaja “con las fuerzas de seguridad para que no haya circulación innecesaria de personas”. “También vamos a controlarlo con las intendencias, a través de los cuerpos de inspectores municipales”, puntualizó.Sin embargo, Bordet insistió con la necesidad de que “cada uno cumpla con las normas de autocuidado y aislamiento". "Si todos cumplimos con lo que tenemos que hacer, evidentemente los contagios se reducen, y no se producen los relajamientos que luego traen aparejados picos elevados", subrayó.“Estamos atravesando quizás el momento más crítico desde que comenzó la pandemia”, expresó el mandatario y recordó que la segunda ola “ha pasado en todo el mundo”. “Ocurrió en los países del norte y aquí, con la llegada del otoño y el invierno que se aproxima, también tiene su correlato", describió.En ese marco, Bordet se refirió a las nuevas restricciones que se implementaron a nivel nacional y provincial, que "nacen de la responsabilidad de gobierno”, para “proteger la salud de la población”, y “evitar que se produzcan decesos o fatalidades porque el sistema sanitario no pueda responder".Luego Bordet recordó que desde que comenzó la pandemia, "preparamos el sistema sanitario en todos los niveles, desde los hospitales hasta el de prevención en los centros de salud". "Esto nos permitió, además de duplicar camas de terapia intensiva e intermedia, formar nuevos médicos terapistas, trabajar en equipamiento para que cuando se llegue a una situación crítica como ésta nos encuentre bien estructurados".No obstante, explicó: "Por otra parte, el mandatario habló del nuevo DNU del Presidente y resaltó que "se tomó esta decisión en todo el país porque las medidas focalizadas no dan resultados”. En ese sentido “hay que tomar medidas integrales”, “en todo el país”, y “nosotros por supuesto adherimos, porque lo que pase en AMBA automáticamente va a pasar en Entre Ríos, ya que nos separa muy poca distancia".“Entiendo la situación de cansancio que muchas personas tienen a esta altura”, reconoció Bordet, pero recordó que "el cansancio en los médicos, en las enfermeras, es mucho mayor”, ya que “están expuestos todos los días al virus”. Frente a ello “no tenemos otra alternativa que implementar estas medidas para evitar la circulación de personas porque es la única forma de disminuir los contagios”.Tras recordar que los contagios se multiplicaron “por más de 10” en dos meses, y que la ocupación de camas de terapia intensiva se ubica en “82 por ciento de ocupación”, dijo que “suenan las luces de alerta y tenemos que tomar este tipo de decisiones". Además, puntualizó: “Son nueve días”, y “va a permitir bajar los contagios, que el sistema de salud pueda estabilizarse y seguir progresiva y paulatinamente con todas las actividades".