Juntos por el Cambio propone ayudar a comerciantes durante el confinamiento

El bloque Juntos por el Cambio presentó dos proyectos con una serie de medidas destinadas a ayudar a los comerciantes mientras dure el confinamiento.



“Desde el bloque Juntos por el Cambio, tanto en la Cámara de Diputados como en el Concejo Deliberante desarrollamos dos proyectos que tienen medidas concretas y ayudas directas para los sectores comerciales que no pueden trabajar”, dijo Emanuel Gainza, referente de Juntos por el Cambio, a Elonce TV .







En este sentido, señaló que “hay gimnasios, dueños de salas de cine, gastronómicos que no tienen capacidad de endeudamientos como el año pasado, es por ello que propusimos diversas medidas”.



Algunas de las medidas son:

-No cobrar por 12 meses el Impuesto provincial de Ingresos Brutos a las actividades impedidas de trabajar por la cuarentena.



-Eximición de las tasas municipales durante la duración de la cuarentena y un plazo extra de 6 meses posterior.



- Reducir el 20% de los sueldos por cargos políticos durante 6 meses en el ámbito municipal y provincial.





“Estos sectores necesitan una ayuda de parte del gobierno para que puedan seguir trabajando”, sotuvo.

Sobre la presentación del proyecto destacó que “ingresaría el próximo miércoles al Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados, y desde hoy remitimos al resto de los bloques para que lo analicen”.



“A diferencia de diversas personas que son beneficiares del IFE, Tarjeta Alimentar, o Asignación Universal por Hijo, un comerciante si no trabaja no puede generar ingresos y buscamos preservar esta actividad económica”, mencionó Gainza.



Por otro lado, señaló que “desde que comenzó la pandemia hay un número de 250 comercios entre bulevares que cerraron sus puertas en Paraná y faltan locales de barrio y emprendedores”.



“Es muy importante que se pueda colaborar desde la política y los diversos e niveles del Estado a los segmentos que hoy tienen dificultades”, culminó.