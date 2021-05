Israel emitió “advertencia grave” para que sus ciudadanos no viajen a Argentina

El ministerio de Salud israelí publicó el domingo una advertencia de viaje para Argentina, previo ingreso a la lista roja de países con prohibición de salida dado los altos índices de contagio y mortalidad por coronavirus. El aviso fue dado a conocer mediante un documento de la oficina del vocero, titulado: “Islas Seychelles, Argentina y Rusia definidas como países con advertencia grave de viaje”, tras una resolución que fue tomada el último jueves durante una reunión de situación en Jerusalén.



Asimismo, advirtieron: “De no reflejar una mejora sustancial en los niveles de contagio, es de esperar que ingresen a la lista de países con el mayor índice de riesgo. El público es instruido a prepararse de forma acorde”.



De concretarse la advertencia, por definición quienes quieran viajar a los ‘países rojos’ podrán hacerlo sólo bajo la aprobación de la llamada ‘Comisión de Excepción’, ente responsable de otorgar los permisos bajo parámetros muy rígidos y preestablecidos. A tal efecto, el pedido se realizará mediante un formulario digital en la página web del ministerio. Para el resto, los viajes estarán prohibidos hasta nuevo aviso.



“Hay distintos parámetros que incluyen el índice de contagio del país, información sobre las variantes y el número de ingresos a Israel con el virus”, explica a Infobae el doctor Asher Salmon (55), director de Relaciones Internacionales en el ministerio de Salud israelí.



“Si la situación empeora, hasta el fin de semana Argentina será definida como ‘clase dos’, afirmó el especialista. “Y la decisión será revisada cada dos semanas”, agregó.



En consecuencia, aquellos que regresen a Israel luego de permanecer en dichos estados de riesgo deberán ingresar a un aislamiento preventivo de 14 días, incluso si han sido previamente vacunados o curados de Covid.



Hasta el momento, entre los países de alto riesgo figuran: Ucrania, Etiopía, Brasil, la India, Sudáfrica, México y Turquía.



“Mi recomendación a todos y en cualquier lado es postergar viajes no esenciales”, dijo Salmon.



Tras su exitosa campaña de vacunación, Israel se encuentra hoy bajo ‘inmunidad de rebaño’ con sólo 12 casos positivos reportados en las últimas 24 horas y un total de 6.402 fallecidos como resultado de la pandemia.



En este contexto, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, reveló que no pedirá la prórroga de las restricciones cuando expiren el próximo 1 de junio, lo que significa que ya no se exigirá un certificado de vacunación, ni distanciamiento social en ningún espacio público. “Israel está volviendo a la normalidad. Hace menos de seis meses comenzamos la campaña de vacunación. Gracias a la excelente labor de los trabajadores del sistema sanitario, llevamos a cabo la mejor campaña de vacunación del mundo. Hace tiempo que estamos cosechando nuestra recompensa con una baja morbilidad”, afirmó orgulloso el funcionario.



Las autoridades aclararon que, de todas formas, se seguirá exigiendo el uso de mascarillas en los espacios cerrados.