Acuerdan medidas conjuntas para reforzar la seguridad en Paraná

Se anunció además la sesión de un terreno municipal a la Mutual de la Policía, destinado a la construcción de 50 viviendas. La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Gobierno y Justicia.“Hemos acordado medidas conjuntas en torno a la pandemia. Tenemos nueve días que vienen con estrictos controles en los cuales vamos a compartir labor conjunta con la Policía y autoridades municipales procurando mermar la circulación en la ciudad. Creo que eso se va a lograr y que va a venir adecuada la medida a bajar los contagios”, detalló Romero al término del encuentro.“Por otra parte hemos tratado temas vinculados a la seguridad en la ciudad de Paraná. No solamente el tema de vandalismo sino seguridad en general. Estamos licitando desde el Ministerio de Gobierno el nuevo sistema del 911 que traerá una mejora sensible a todo lo que es videovigilancia, beneficiando la capital y a las tres ciudades que la rodean. También hemos abordado un tema importante de posibilidad de viviendas futuras para la Policía”, agregó.Por su parte, el intendente Bahl señaló: “Tuvimos una agenda de varios temas. Uno de los temas está vinculado a las nuevas disposiciones en el marco de la pandemia. Cuestiones operativas para trabajar como lo venimos haciendo desde el primer día de la gestión con el Gobierno Provincial y particularmente con la Policía de Entre Ríos, en esto de cuidar a las personas en el día a día”.A su turno, el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, sostuvo: “Ya habíamos hablado con la ministra y el intendente por los hechos vandálicos que ocurrieron en la ciudad. Se realizaron detenciones y vamos a avanzar en esas investigaciones y reforzar la seguridad en esos lugares”.“También abordamos un tema que está vinculado a determinadas situaciones que vemos en los espacios públicos. Permanentemente se hacen inversiones sobre en zona de parques y tenemos vandalismo donde nosotros hacemos conexiones de iluminación y a las 48 o 72 horas, los vecinos nos llaman reclamando que las luces están apagadas. No es que se rompió nada, sino que hay vandalismo. Nos roban los cables, los artefactos. Así que hemos venido trabajando siempre muy bien con la Policía, pero le hemos traído mucha información del día a día de nuestro personal de alumbrado en donde se detectan estos modos. La idea es trabajar en conjunto para que, a través de la prevención esto no ocurra porque es muy costoso lo que se invierte en el Municipio”, detalló.El intendente hizo entrega a la ministra, el Jefe de Policía y el presidente de la Mutual Policial, José Belzer, del Decreto que promulga la ordenanza que autoriza al Ejecutivo a otorgar en donación un conjunto de lotes de propiedad de la Municipalidad de Paraná a la Mutual de Ayuda Integral del Personal Policial de Entre Ríos (MAIPER). Estos lotes, 15 en total, de 250 metros cuadrados cada uno, están ubicados en la localidad de San Benito.“Otro tema que hemos resuelto, un anhelo que tenía la Policía hace muchos años que es un inmueble que era titularidad de Paraná en otro ejido fuera de la ciudad, se ha tramitado a través del Concejo Deliberante la donación, hemos traído el decreto para ponerlo a disposición de la Policía, para que a través del organismo provincial competente pueda gestionar viviendas para el personal”, amplió el intendente.Finalmente, el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, se manifestó “Muy contento” y expresó “un inmenso agradecimiento al intendente por la gestión para que terrenos pasen al ámbito de la policía para la construcción de viviendas”.“Lo vamos a hacer a través del IAPV”, adelantó y añadió que es “un anhelo que tenemos desde hace muchos años y hoy se concreta porque es una solución muy importante para nuestro personal”.Estuvieron presentes, el secretario de Servicios Públicos, Emanuel Redondo y el coordinador, Lucas Feltes.