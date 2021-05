Educación: analizan adelantar las vacaciones de invierno

Situación epidemiológica

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, manifestó que el objetivo es retomar la presencialidad en escuelas luego del 31 de mayo en zonas con bajo y mediano riesgo. En lugares más complicados, sería con sistema mixto.. No es la presencialidad una cuestión de deseo sino que se deben vincular a los factores epidemiológicos y sanitarios", explicó Nicolás Trotta.El ministro de Educación dejó en claro que el objetivo de esta medida es mejorar los indicadores epidemiológicos para volver al esquema mixto de clases: "Nosotros, es una decisión sanitaria en el marco de la segunda ola que está impactando en Sudamérica", aseveró.El ministro se reunió el sábado con las y los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones del país, con el fin de abordar la situación de las zonas donde se podrá sostener la presencialidad por ser de bajo o medio riesgo. En el encuentro, Trotta reafirmó la necesidad de seguir trabajando en base al consenso y alineando las acciones.“Comenzaremos a recuperar la presencialidad en aquellos distritos que tengan un riesgo bajo y medio”, sostuvo.Además,as, pero aclaró que aún "no es momento de empezar ese debate" porque quedan varias semanas por delante.", agregó.A su vez,", según como continúe la pandemia.Por último, adelantó que esperan completar la inmunización de docentes y auxiliares del país en junio, pero remarcó que la vacunación del personal docente solo "robustece la presencialidad"."Lo que garantiza la presencialidad son los estrictos protocolos que hay que cumplir y la situación epidemiológica del lugar. Por más que tengamos a todos los docentes vacunados, si estamos en un territorio con un nivel de circulación muy alto o el sistema sanitario colapsado, no se puede tener presencialidad en las escuelas", concluyó. (Fuentes: Tiempo Compartido y Cadena 3)