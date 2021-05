Cáceres: "La UCR propone el diálogo a las patadas, con acusaciones infundadas"

El ex vicegobernador y secretario general del Partido Justicialista, José Cáceres, respondió al documento conjunto de las nuevas autoridades de la UCR provincial. Dijo que tienen "expresiones celebratorias ante el drama que vive nuestro país y nuestra provincia por estos días". Defendió el plan de vacunación y la predisposición al diálogo del gobierno de Bordet.



Cáceres no dejó en el vacío las fuertes acusaciones emitidas por la nueva conducción del Radicalismo en la provincia en cuanto al manejo de la pandemia de parte del gobierno nacional y provincial, en el marco de las nuevas restricciones ante el crecimiento de casos.



"Las restricciones nunca van a ser bien recibidas, son decisiones que nadie quiere tomar, pero el compromiso con el cuidado de la salud y de la vida como bienes supremos, hace que nuestro gobierno no tenga dudas en actuar cuando es necesario", defendió. En ese mismo sentido, sostuvo que, desde la UCR, "mienten cuando dicen que las medidas temporarias que se han anunciado para contener la curva de contagios y frenar el crecimiento del número de casos, no se aplican en otros países”. “Se sabe que el distanciamiento social, el aislamiento y las vacunas son las herramientas más eficaces para combatir la transmisión del virus. Todos los países lo saben. Este sector de la UCR también", aseguró.



"Nuestro gobierno ha mantenido un diálogo institucional constante. En nuestra provincia lo pueden certificar intendentes y representantes de la legislatura. No solo estuvo la ministra (de Salud, Sonia Velásquez) y su equipo en una sesión pública de la legislatura brindando un exhaustivo informe, sino que además recibió a los presidentes de los bloques de diputados. Lo mismo ocurre en todo el territorio provincial", señaló el dirigente peronista y sobre ese punto opinó: "Sería importante que dialoguen entre ellos antes de lanzar acusaciones".



"En realidad parece que se regodean del alarmante crecimiento de casos de Covid-19 y su lamentable impacto en el número de personas fallecidas", disparó y acotó: "En eso fundan, lamentablemente, todas sus esperanzas en plantearse como una propuesta superadora, porque sólo una tragedia de la magnitud de una pandemia y sus consecuencias puede llegar a relativizar el daño que le hicieron a los argentinos desde Cambiemos".



"Ahora dicen que las medidas son insuficientes o tardías. Esta es una situación que requiere de un monitoreo constante, día a día, y de tomar decisiones basadas en informes científicos y de la capacidad que el sistema de salud pueda sostener. Por eso es una falta de respeto a quienes hoy están en el límite de su esfuerzo y entregando todo por amor, vocación y compromiso", expresó en referencia al sector de salud provincial, en otro tramo del comunicado.



Para Cáceres, "este sector de la oposición busca generalizar las expresiones de quienes actúan irresponsablemente, promoviendo la circulación del virus, eso es algo que nadie puede negar que exista, pero claramente es una minoría".



"Entendemos que las expresiones del documento solo representan a una facción dispuesta a poner palos en la rueda con un falso discurso de acompañamiento y supuestos aportes. El peronismo sólo ha realizado una descripción sobre el patético rol que están desarrollando ante un pueblo que sufre, no deberían sentirse agraviados", planteó.



Desde la UCR reclamaron diálogo y convocatoria al Gobierno provincial. "Si algo no le pueden cuestionar a nuestro gobernador Bordet, y su gabinete, es su predisposición al diálogo abierto y su disposición a comunicar. En Salud se han creado herramientas de consulta en la página oficial y con funcionarios responsables de distintas áreas, brindando detalles, dispuestos para atender la requisitoria de la prensa", respondió Cáceres.



"A veces parece que les molesta la satisfacción que expresan públicamente quienes reciben la aplicación de la vacuna, en cambio, a los peronistas, eso nos genera una gran satisfacción que sirve de aliciente para continuar con las aplicaciones".



También recordó que, "justamente este sector de la oposición, con Macri, son quienes abandonaron la salud pública, por caso en Paraná dejaron sin terminar un hospital modelo como el de La Baxada, y fue la gestión del gobernador Bordet, con recursos propios, quien avanzó en la puesta en funcionamiento. Y ni que hablar del desastre que hicieron con el calendario de vacunas en nuestro país, en eso tienen experiencia".



En referencia al plan de vacunación manifestó: "Nuestro país ha recibido más de 10 millones de dosis de vacunas contra el Covid y en la semana entrante continuarán los envíos, la provincia de Entre Ríos superó hace poco las 300 mil aplicaciones, pero todavía siguen cuestionando el rechazo a las exigencias que trataba de imponer Pfizer, avanzando sobre la soberanía de los países en desarrollo, para poder acceder a lo que representa sólo el 10% de las vacunas que hasta hoy ha comprado la Argentina. Es un argumento muy corto y que los pone, nuevamente, en el lugar de defender intereses extranjeros por encima de los de nuestro pueblo. Esa es la forma en que tratan de proponer el diálogo, sentándose a la mesa como representantes de quienes aprovechan un escenario dramático para extorsionar gobiernos y obtener así ganancias excepcionales", cuestionó.



"Las autoridades advirtieron en todo momento que estábamos frente a una segunda ola, en todo momento se priorizó mantener el nivel de actividad y circulación, confiando en los cuidados que las personas respetan, en la actitud solidaria de la población, y sosteniendo el plan de vacunación, con los problemas que todos los países en desarrollo han tenido para su provisión. Hay que ser muy necio para negar que la Argentina ha negociado incansablemente para obtener las dosis necesarias y ha tenido que lidiar con una oposición irracional", señaló.



Por último, Cáceres, afirmó que "decir que no hay un plan de salud, que la gestión de la pandemia ha fracasado es mentir de manera cruel y faltarle el respeto a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud que han hecho, y hacen, un esfuerzo impresionante, mostrando compromiso y capacidad. Y, la nueva conducción de la UCR, también se falta el respeto a sí misma reclamando diálogo y ofreciendo propuestas mientras desparrama una sarta de barbaridades vergonzosas que dejan la sensación de ser expresiones celebratorias del drama que vive nuestro país y nuestra provincia por estos días", finalizó.