Trotta: "El país no puede tener 24 estrategias distintas, hay una sola pandemia"

Se evaluó la agenda de trabajo prevista para la semana próxima para planificar el regreso a la presencialidad donde la realidad lo permita.



La reunión virtual se realizó en el marco del cumplimiento del DNU vigente y restricciones que afectan a las clases presenciales en zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica.



En el encuentro, Trotta reafirmó la necesidad de seguir trabajando en base al consenso y alineando las acciones: "Como dijo nuestro Presidente, la gestión conjunta con todas las provincias es esencial para frenar los contagios mientras robustecemos la vacunación. El país no puede tener 24 estrategias distintas porque hay una sola pandemia".



"En este camino que estamos transitando, debemos analizar el día a día y, en el marco de la bimodalidad, sostener las clases a distancia", añadió.



Asimismo, sostuvo: "Seamos responsables en llevar tranquilidad y certeza a las familias porque asegurar que el 31 de mayo, el día 10, volveremos a la presencialidad en regiones de gran complejidad sanitaria como el AMBA, es no tener en cuenta los indicadores epidemiológicos que exceden el campo educativo, depende del campo epidemiológico".



Con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas, las ministras y los ministros de educación detallaron la situación epidemiológica en sus territorios y las acciones que se están llevando adelante teniendo en cuenta factores previamente acordados en el Consejo Federal de Educación.



Entre otras cuestiones, los ministros acordaron restringir la presencialidad sólo en aquellas zonas que así lo requieran, tomando las medidas en la mínima unidad geográfica posible, e instrumentar los medios necesarios para regresar a la presencialidad administrada y cuidada una vez que hayan mejorado los indicadores.



Previo a la reunión, Trotta precisó que analizarán "el trabajo de clases sin presencialidad para los tres días de la semana que viene y revisar también que en algunas provincias y departamentos se va a poder sostener la presencialidad porque están en zona de bajo o medio riesgo epidemiológico y sanitario".



Por otra parte, explicó que se discutirá "cómo proyectar el día 31 de mayo, es decir, cómo podemos recuperar la mayor cantidad de presencialidad en las distintas jurisdicciones según la realidad epidemiológica".



El ministro consideró que "nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela, por eso somos todos defensores de la presencialidad, pero sabemos que en cierto momento esto no una decisión del campo educativo, sino del sanitario y epidemiológico".



Consultado acerca de la asistencia a aquellos alumnos que no cuentan con conexión digital, explicó que "para nosotros la conectividad es una responsabilidad del Estado, por eso estamos fabricando 633.000 netbooks con una inversión de más de 20.000 millones de pesos, que se suman a las 130.000 que entregamos el año pasado".



Agregó que "esto viene a reconstruir lo que ha sido el abandono del plan Conectar Igualdad, por lo que se dejaron de distribuir computadoras en el gobierno anterior."



No obstante, consideró que ante la inédita pandemia que se vive "todos juntos y unidos tenemos que llevar adelante este momento difícil a partir del diálogo".



Télam.