"Se espera que baje la circulación de personas y así baje circulación del virus"

En el contexto del inicio del periodo de nueve días con medidas más restrictivas para mitigar el efecto de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero sostuvo que el Poder Ejecutivo nacional "buscó aprovechar que la próxima semana tiene solo tres días hábiles y así con los nueve días tratar de bajar mucho la circulación y luego seguir con las medidas de cuidado que ya teníamos antes que eran importantes".



"Lo que hay en estos nueve días es un plus del 22 al 30 -de mayo- que implican una baja de la circulación más fuerte y medidas de cuidados más restrictivas", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a CNN radio.



Respecto a los resultados, el jefe de Gabinete consideró que "cualquier medida que tomemos ahora la vamos a ver reflejada en las próximas semanas, 15 días después, si logramos lo que nos propusimos: bajar la circulación de personas para bajar la circulación del virus".



"Eso impacta en la cantidad de contagios, en la cantidad de fallecidos y naturalmente en desagotar de a poco las camas de terapia intensiva que ahora están muy estresadas", agregó.



Sobre las nuevas medidas que rigen desde hoy, anunciadas por el presidente Alberto Fernández con el consenso de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Cafiero señaló: "Buscamos tomar medidas, que sabemos que modifican los planes de muchos, pero son medidas más restrictivas, que no son agradables, pero son de cuidado".



Por último, con respecto a la duración de este periodo de mayor control, señaló que "las medidas son por 21 días, aunque son medidas en dos tramos: tenemos unas medidas que van hasta el 11 de junio que son las que ya veníamos teniendo y luego tenemos estos nueve días -hasta el 30- con un plus".



Télam.