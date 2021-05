Las razones establecidas en el DNU para implementar aislamiento estricto

Así se desprende de los334/2021 publicado anoche en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y la totalidad del Gabinete nacional., se señala que "un país no puede tener 24 estrategias sanitarias diferentes ante una situación tan grave" y agrega: "No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada Provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país".Asimismo, se señala que "nos enfrentamos a una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio y no reconoce límites ni jurisdicciones" y habla de la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto de ley que establece parámetros sanitarios para la adopción de medidas."Más allá de lo peculiar de cada zona", dice el texto de la norma publicada hoy.En los considerandos del DNU se habla asimismo de que "en términos de consecuencias para la vida y la salud de las personas y para las economías de países con más fortalezas que el nuestro".En ese marco, advierte que "omitir la adopción de medidas oportunas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar estas consecuencias significaría asumir el riesgo de que se produzcan consecuencias irreversibles para la salud pública".Se señala además que el objetivo de "retrasar esta etapa de la pandemia" tiene que ver con la "maximización del proceso de vacunación que ya está en marcha" y poder "ante la detección de situaciones de urgencia y necesidad, actuar en forma oportuna, focalizada y temporaria para suspender la realización de determinadas actividades o la circulación de personas, para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y prevenir la saturación del sistema de salud".En cuanto a cifras, el DNU refiere que la región de las Américas representa el 25 por ciento del total de nuevos casos a nivel mundial en la última semana y que, en relación con los casos acumulados, la región comprende el 40 por ciento de los casos y el 47 por ciento de las muertes totales., la norma dice que "en lo que va del año 2021, en relación con la evolución de la pandemia en Argentina, de la semana epidemiológica 9 a la 10, los casos aumentaron un 5%, de la semana 10 a la 11 un 11% y de la semana 13 a la 14 un 49%, observándose en las semanas posteriores, luego de la implementación de medidas sanitaras específicas, una estabilización de casos y luego un descenso hasta la semana epidemiológica 18", cuando se observó nuevamente un crecimiento."Si se compara el pico 2020 con el pico 2021, en población general, el aumento en el número de casos fue del 69%, mientras que, en el grupo de 0 a 19 años, fue de 110 por ciento", grafica.En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de protección sanitaria dispuestas en forma temporaria, sino de la totalidad de los y las habitantes en su conjunto, ya que la salud pública depende de que cada uno y cada una de nosotros y nosotras cumpla con ellas, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad", concluyen los considerandos del DNU publicado este viernes por la noche.Télam.