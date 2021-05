Se aguarda el decreto provincial con los detalles sobre las nuevas restricciones

Sociedad Los puntos principales del DNU con las medidas dispuestas por Nación

"Solamente se realizarán actividades esenciales"

El presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas de prevención contra el avance del coronavirus en lo que consideró "" y volvió acon el objetivo de frenar los contagios de coronavirus en la provincia.En su momento el mandatario Provincial, Gustavo Bordet, había manifestado: "Tal como acaba de decir nuestro presidente @alferdez, la Argentina atraviesa el peor momento de la pandemia. A pesar de los esfuerzos por preparar el sistema de salud y la histórica campaña de vacunación, la pandemia no da tregua y pone en serio riesgo la salud de los argentinos"... Esperamos que las medidas contribuyan a recuperar el status sanitario y la tranquilidad.", y fruto de ello es que "se ha decidido por un lapso de nueve días establecer un confinamiento que de algún modo nos permita amesetar y descender la curva de contagios que realmente nos preocupa y mucho", dijo.Precisó que "por ejemplo en Entre Ríos la curva de contagios, al igual que la ocupación de camas de terapia intensiva, viene creciendo de manera sostenida"., se ha duplicado la capacidad del sistema de salud, se sumaron respiradores y médicos terapistas, pero ante la magnitud del problema que asola al planeta, y al que el país y la provincia no somos ajenos, tenemos hoy el riesgo de que colapse el sistema"."Ante eso, la única forma que encontramos, teniendo en cuenta que todas las medidas focalizadas no nos dieron resultados, es ir a una, y por eso es que acompañamos la decisión del Presidente"., continuó diciendo el gobernador, al tiempo que indicó que "estableceremos estrictos controles para cumplir con esta medida que tiende a resguardar la salud de la población".Párrafo seguido, expresó: "Siempre exhortamos a la población a que tenga medidas de autocuidado, de distanciamiento, evitar encuentros que no son necesarios en esta época y por sobre todas las cosas evitar fatalidades que nos duelen a todos".En cuanto a las medidas restrictivas, indicó que, además de las que anticipó, ", donde están establecidas que".