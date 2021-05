Frederic: "No está permitido hacer turismo en estos días; no viajen"

", resaltó Frederic durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad.En ese marco, la funcionaria nacional aclaró queque intentaron cruzar el puente Pueyrredón y también el puente La Noria, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires"."Esa tarea va a seguir desarrollándose. Además, hay diálogo permanente con algunos de los referentes de esas organizaciones para poder llevar adelante la restricción al avance de los manifestantes sobre la Ciudad de Buenos Aires", puntualizó.

Pedimos que la gente mantenga los vínculos acotados a su burbuja

Frederic precisó que, y subrayó: "Con eso entendemos que va a haber consecuencias positivas para todos nosotros".En esa línea, indicó queen principio", y reiteró: "No hay medidas sobre el tema, pero quiero destacar que".Respecto de la directiva que recibieron las Fuerzas Federales, explicó: "La directiva que les damos incluye el respeto a la ciudadanía, la tolerancia y la paciencia. Tratar de entender la situación de la persona y darle intervención a la Justicia. Es el juez el que define el criterio a adoptar"., pero si la persona no está cumpliendo obviamente va a haber una sanción que no la aplica la policía sino el juzgado", manifestó.Al referirse a las manifestaciones en la vía pública, detalló: "En estos nueve días le pedimos a toda la gente, inclusive a los que se manifiestan -sean de un sector u otro- que asuman el compromiso de cuidarse y cuidar al otro. Esto vale para todos. A los que piensan movilizarse el 25 (de mayo) les pedimos que desistan de esa actitud".Además,sobre todo para poder cumplir los objetivos que se propone el Gobierno nacional y también los gobiernos provinciales"."Esperemos que este sea el peor momento de la pandemia y que estas medidas que se están tomando realmente contribuyan a descender la escalada de contagios y bajen la tensión en el sistema sanitario", sostuvo la titular de la cartera de Seguridad.Por último, la funcionaria nacional anunció que se desplegarán 11.500 efectivos de las fuerzas federales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para garantizar que se cumplan las medidas de restricción.", puntualizó.NA