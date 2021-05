Gobernadores adhieren a restricciones para detener escalada de casos de Covid

las medidas de restricción que disponga el decreto presidencial y adelantó que el "sistema de fases va a ser suspendido esta semana y puesto en equivalencias con el DNU" que se conocerá próximamente.De esta manera, 126 de los 135 municipios deberán cumplir con las nuevas restricciones que, entre otras medidas, suspenden las clases presenciales."La provincia de Buenos Aires, como hemos hecho durante esta pandemia, respeta y cumple las leyes. El DNU tiene valor de ley y como tal se van a cumplir a rajatabla las limitaciones y medidas de cuidado anunciadas por el presidente", dijo esta tarde el mandatario provincial en conferencia de prensa, donde anunció también asistencia impositiva y financiera para los sectores más afectados., también anunció hoy la adhesión de la provincia a las medidas anunciadas por el presidente y anticipó que "al DNU nacional lo vamos a hacer cumplir, pidiéndoles a los santiagueños que nos cuidemos para salir de esta curva ascendente".En conferencia de prensa, Zamora pidió a los santiagueños hacer un "esfuerzo" más para "detener el crecimiento de casos positivos, y que podamos, pasado el 30 de mayo y a partir del 1 de junio, volver a la etapa anterior que, si bien tiene muchas restricciones, no son tantas como las que habrá desde mañana y por 9 días".Anunció que "no están habilitadas las actividades de comercios no esenciales" y la suspensión de la obra pública y privada y pidió "colaboración y comprensión" a la población porque "lo importante es no circular cuando no es necesario".Asimismo,, indicó durante la jornada a los intendentes de su provincia que las disposiciones que determinó el Gobierno nacional serán de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial", y advirtió que "habrá estrictos controles para el cumplimiento del nuevo confinamiento sanitario".En una reunión virtual, Carreras les pidió "la mayor colaboración y esfuerzo para el control del cumplimiento de las restricciones con sus respectivos equipos de fiscalización"., afirmó hoy que adhiere a las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional para restringir la circulación social."El país atraviesa un grave momento, un estado de extrema gravedad sanitaria, con el complemento adicional de las nuevas cepas que traen mayor contagiosidad, por eso ante esta situación y en línea con lo que plantean el Presidente (Alberto Fernández) y las autoridades de las provincias, vamos a seguir profundizando medidas", argumentó Ziliotto en una conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno.Tras ratificar su decisión de adherir al decreto presidencial que entra en vigencia mañana, el gobernador adelantó, sin embargo, que habilitará algunas actividades comerciales.anunció su adhesión a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para los próximos nueve días, dado que la adopción de nuevas restricciones a la circulación de personas "resulta útil para contrarrestar el difícil momento epidemiológico que vive el país" ante la segunda ola de coronavirus.De esta manera, entre el sábado 22 de mayo, a las 0 horas y el domingo 30 de mayo inclusive, las actividades se verán restringidas sólo a las esenciales establecidas por el Ejecutivo Nacional.La administración que encabeza el radical Rodolfo Suarez aclaró que "desde el primer minuto del día lunes 31 de mayo venidero Mendoza volverá al esquema de regulaciones que mantiene en la actualidad".anunció hoy que va a restringir actividades en cuatro localidades que evidencian un riesgo epidemiológico, al adherir a las nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus anunciadas por el presidente Alberto Fernández."En la provincia se tomarán medidas de forma dinámica según instrucciones del comité de crisis, que actualmente identifican como zonas de riesgo a Concepción de las Sierra, Salto Encantado, Eldorado y Montecarlo", detalló en un comunicado la Gobernación., en conferencia de prensa junto a integrantes de su gabinete, informó que aún no cuenta con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional para "conocer las especificaciones" de cada medida anunciada por el Presidente de la Nación, pero indicó que desde la Provincia "se acompañará" lo dispuesto por Nación.Por su parte,, también expresó su "apoyo" a los anuncios del presidente Alberto Fernández y confirmó que, si bien las restricciones no alcanzan a la provincia, que se ubica en riesgo medio, también aplicarán medidas preventivas que se suman a los rastrillajes sanitarios iniciados esta mañana."Apoyo todas las medidas que se están tomando, hemos quedado todos los gobernadores en hacerlo, tiene que haber una unidad de comando y un trabajo coordinado, hay que volver a lo que hemos trabajado el año pasado en unión para cuidar a la gente", dijo Morales al dialogar con la prensa local respecto a los anuncios., el Ministerio de Educación provincial anunció hoy que suspenderá el dictado de clases virtuales y presenciales en todos los niveles durante los tres días hábiles de la próxima semana para contribuir a bajar la circulación de personas en medio de las nuevas medidas restrictivas ante la pandemia de coronavirus,De ese modo, explicó el Ministerio, se busca "poner el acento en la mayor disminución de la circulación de personas, comprometiéndose con el objetivo fundamental de las restricciones impuestas para toda la población" hasta fin de mes.En tanto,adelantó hoy el acompañamiento del Gobierno de esa provincia a las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener el impacto de la segunda ola de coronavirus."Entre todos tenemos que buscar parar el avance de casos de manera drástica y en el menor tiempo posible", dijo el funcionario en diálogo con Télam., el ministro de Gobierno Facundo Torres, anticipó esta mañana que las disposiciones presidenciales tienen el carácter de "cumplimiento general y vinculante", por lo tanto la provincia va a "adherir" a lo que establezca el DNU."Vivimos en un estado de derecho y Córdoba no puede ser un obstáculo y un detractor de estas decisiones que toma el Presidente", aseveró Torres en declaraciones formuladas a canal 12 de Córdoba.El Gobierno de Córdoba había anunciado anoche en la red social Twitter la adhesión de la provincia al anuncio nacional.Lostras conocerse el mensaje presidencial.Télam.