Reutemann recibió el alta tras 16 días de internación y volverá a su casa

El senador nacional Carlos Reutemann recibió el alta del Sanatorio Parque para continuar con su recuperación en su casa, luego de haber permanecido 16 días internado, algunos de ellos en terapia intensiva, a raíz de un sangrado digestivo.El ex gobernador de Santa Fe había experimentado una mejoría en su cuadro cinco días atrás, cuando salió de terapia intensiva y se lo trasladó a una sala común en una clínica de la ciudad de Rosario.Este viernes, el Sanatorio Parque emitió un parte sobre la salud del ex piloto de Fórmula 1 e informó que "en el día de la fecha se indicará el alta institucional para poder continuar con su recuperación en la ciudad de Santa Fe".Según los familiares que lo acompañaron estos días en su internación, entre quienes se encontraban su esposa Verónica Ghío y sus hijas Cora y Mariana, la evolución favorable de Reutemann se fue acentuando desde el pasado fin de semana, cuando luego de haber cursado la terapia intensiva fue trasladado a una sala común.Tras su salida del sanatorio ubicado en Bulevar Oroño y Córdoba, de Rosario, Reutemann fue trasladado hasta su domicilio en la capital santafecina, donde continuará su recuperación, siguiendo el tratamiento ordenado por los facultativos que lo asistieron.El domingo pasado, Reutemann, de 79 años, había abandonado la terapia intensiva en la que permaneció durante seis días en Rosario, tras haber sido trasladado desde Sauce Viejo, en las afueras de la ciudad de Santa Fe.El senador peronista había ingresado el 6 de mayo a un sanatorio privado de Sauce Viejo para someterse a estudios médicos programados por un cuadro de anemia.Sin embargo, la situación se agravó a partir de un episodio de sangrado digestivo que le generó una descompensación hemodinámica, razón por la cual lo derivaron al Sanatorio Parque de Rosario, un establecimiento médico de alta complejidad.El legislador nacional y ex piloto tiene antecedentes de enfermedades digestivas: en 2017 se sometió a una operación de cáncer de hígado en Nueva York, intervención que le dejó algunas secuelas.